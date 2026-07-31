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Fenómeno Astronómico

El Govern amplía las restricciones de tráfico a todos los vehículos de motor para el eclipse en Mallorca

Ni las motos ni los ciclomotores podrán circular libremente por las carreteras con restricciones el 12 de agosto y deberán pasar los mismos controles de acceso que los coches

Imagen de archivo | Unas 2.000 motos participan en la Motorock FM de Mallorca

Imagen de archivo | Unas 2.000 motos participan en la Motorock FM de Mallorca / B. Ramon

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César Mateu

Palma

El Govern amplía las restricciones de tráfico a todos los vehículos de motor para el día del eclipse en Mallorca. Las motos y los ciclomotores también tendrán que someterse a los controles de acceso previstos en la veintena de carreteras afectadas por el dispositivo especial, igual que los coches, después de que el Ejecutivo balear haya rectificado la excepción contemplada hasta ahora.

Reuniones recientes con los organismos

La ampliación de las limitaciones se ha acordado de forma conjunta con la Guardia Civil, las policías locales, los ayuntamientos afectados y el resto de organismos que participan en el operativo ECLIPBAL, el plan de seguridad diseñado para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. La decisión se ha adoptado tras las últimas reuniones de la comisión de coordinación y los encuentros mantenidos con los alcaldes de los municipios afectados, especialmente los de la Serra de Tramuntana.

Dispositivo especial 12 de agosto

De este modo, las restricciones afectarán a todos los vehículos de motor en las carreteras incluidas en el dispositivo especial. Entre ellas se encuentra la Ma-10, que atraviesa la Serra de Tramuntana, así como el resto de vías previstas en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, además de las restricciones específicas previstas dentro del plan de movilidad de Palma.

Los cortes de tráfico comenzarán, con carácter general, a partir de las 15.00 horas del 12 de agosto, aunque podrán adelantarse si las autoridades competentes lo consideran necesario en función de la evolución del tráfico o de la afluencia de personas. En Palma, por ejemplo, está previsto que las restricciones de acceso a la Playa de Palma entren en vigor horas antes.

Quién puede circular en las carreteras afectadas

El cambio no modifica las excepciones ya previstas por el Govern. Los residentes, los trabajadores de la zona y las personas que acrediten debidamente el motivo de su desplazamiento podrán seguir accediendo a las áreas restringidas, siempre que presenten la documentación correspondiente durante los controles.

Noticias relacionadas y más

El Ejecutivo autonómico mantiene además la recomendación de planificar los desplazamientos con antelación y evitar, en la medida de lo posible, los viajes innecesarios durante la jornada del eclipse para reducir las retenciones y facilitar una observación segura del fenómeno astronómico. Asimismo, recuerda que la información actualizada sobre las restricciones, las excepciones y las 26 Zonas de Observación Oficial (ZOO) puede consultarse a través de la página web habilitada para el dispositivo especial.

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