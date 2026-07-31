El Fòrum de la Societat Civil carga contra el Govern por no renovar el convenio de colaboración

El Fòrum de la Societat Civil critica la decisión del Govern de les Illes Balears de no prorrogar el convenio de colaboración que mantenían ambas entidades, el cual finalizaba este viernes. Según la asociación, no se trasladó ninguna queja ni advertencia previa a ninguna de las comisiones de seguimiento previstas por el mismo convenio.

La entidad también afirma que la decisión del Govern compromete la continuidad del trabajo que se ha llevado a cabo todos estos años, como la realización de dos congresos de la Sociedad Civil sobre turismo y vivienda, el Observatorio de las Transiciones para generar pensamiento independiente sobre el modelo económico balear, y la Proposición de la Ley de la Sociedad Civil que se presentó en el Parlament. Asimismo, considera que la no prórroga del convenio supone graves perjuicios económicos y organizativos para la asociación.

Por este motivo, el Fòrum exige explicaciones públicas por lo ocurrido y alerta de que la no renovación podría responder a represalias por su posicionamiento crítico ante las políticas del Govern actual. Del mismo modo, denuncia que esta decisión es consecuencia de la no participación de la entidad en el Pacto por la Sostenibilidad impulsado por la presidenta Marga Prohens, debido a que era “tecnocrático, poco participativo y con un exceso de representación del sector empresarial turístico en detrimento de la sociedad civil”.

Defiende la manifestación del 26 de julio

El Fórum también ha apoyado la manifestación ‘Mallorca al Límit’ del 26 de julio y ha criticado la turistificación de las islas y la falta de medidas efectivas del Govern para detenerla. Cabe destacar que la protesta terminó con varios enfrentamientos entre los asistentes y los agentes de la Policía Nacional de Palma.