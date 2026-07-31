El delegado del Gobierno pide a Marlaska que expediente a los policías que cargaron contra los manifestantes el 26J en Palma

Golpe de timón del delegado del Gobierno en Baleares. Alfonso Rodríguez ha requerido por escrito al ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, que incoe un expediente disciplinario a todos los agentes que incurrieron en prácticas abusivas durante las cargas policiales registradas al término de la manifestación contra la saturación turística, el domingo 26 de julio en Palma. Rodríguez, ampliamente cuestionado por la polémica actuación policial, mueve ficha tras recibir el espaldarazo en primera persona del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Palma para el habitual despacho veraniego con el Rey en Marivent.

Rodríguez ha remitido un oficio al director general de la Polícia Nacional, Francisco Pardo, en el que recuerda que la protesta en Palma el 26J era legal y estaba plenamente estaba autorizada. Recalca además que la manifestación transcurrió de "forma pacífica y ordenada", con una "ejemplar muestra civismo por parte de los manifestantes". Aunque el delegado defiende la "gran labor" del Cuerpo Nacional de Policía durante la protesta, señala que hubo agentes que pudieron vulnerar las buenas prácticas policiales e incurrir en excesos "sobre ciudadanos que no representaban un peligro".

Por todo ello, Rodríguez exige a Asuntos Internos la apertura de una investigación "reservada" y con carácter "disciplinario". El oficio ya ha sido recibido y registrado en la Dirección General de la Policía Nacional, con sede en Madrid, causando cierto revuelo por su carácter insólito. El delegado del Gobierno en Baleares no ha esperado a tener sobre su mesa el informe solicitado al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, con la versión del cuerpo. Los investigadores de la Policía Nacional esperaban tener concluido el informe en el plazo de una semana. El documento prevé incluir las grabaciones de los drones, fotografías y las declaraciones de los agentes que participaron en las cargas.

Las explicaciones policiales facilitadas hasta ahora no parecen haber convencido a Rodríguez, que previamente a la manifestación habría dado instrucciones precisas a la Jefatura en Palma para que se actuara en todo momento con aplomo y en todo caso se hiciera un uso proporcionado y moderado de la fuerza. En el escrito recibido en Interior, el delegado del Gobierno en las islas asegura haber revisado todo el material audiovisual aparecido en los medios sobre la controvertida actuación policial y considera que de él se desprenden comportamientos por parte de algunos agentes que podrían constituir infracciones de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.

Según la Delegación del Gobierno, las imágenes que se han difundido hasta el momento muestran "intervenciones físicas" por parte de agentes "sobre ciudadanos que, a primera vista y sin perjuicio del resultado de la investigación, no representarían un riesgo para la integridad de los policías actuantes". Es por ello que Alfonso Rodríguez solicita que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional depure las responsabilidades que correspondan.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. / B. Ramon

Informe de la Policía Nacional

El informe que la Policía Nacional todavía no ha entregado a la Delegación del Gobierno sostiene que su decisión de restringir la entrada a ses Voltes para evitar avalanchas fue lo que caldeó los ánimos de muchos participantes. Además, asegura que los altercados violentos que se registraron después en la avenida Antoni Maura, y que motivaron las cargas policiales, fueron provocados por un grupúsculo que no había participado en la marcha.

En este informe se repasan también los casos de los manifestantes que resultaron heridos por porrazos en la cabeza, y que se atribuyen a "accidentes en momentos de máxima tensión". La Policía no descarta que hubiera casos de mala praxis. Las instrucciones que tienen los agentes en estas situaciones son dirigir los golpes a las extremidades, pero se explica que en estas situaciones de máxima tensión, con la visión parcialmente oculta por los cascos, puede haber personas alcanzadas "accidentalmente" en el torso o la cabeza.

Una vez replegados en la avenida de Antoni Maura, la Policía mantiene que las unidades antidisturbios se vieron hostigados por un grupo de unas doscientas personas, que les lanzó piedras, botellas y esgrimió palos de banderas. Según los investigadores, muchos de estos individuos no habían participado en la marcha de protesta, sino que se habían unido al final. Fue entonces cuando los agentes realizaron las cargas para disolverlos. El informe incluirá también fotos de al menos dos piedras y un clavo que, aseguran, fueron arrojados contra los policías.

La manifestación contra la saturación turística, que superó con creces a las dos anteriores, fue cifrada en 25.000 personas por parte de la Policía Nacional y en 70.000 por parte de los organizadores.

El delegado del Gobierno ha sido muy cuestionado tras las cargas policiales registradas al término de la protesta, y un alud de organizaciones y cargos políticos han pedido su dimisión.

Más de 300 personas se concentraron el martes durante más de una hora y media frente a la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma, para exigir la dimisión de Alfonso Rodríguez por la actuación de la Policía Nacional. El portavoz de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, reclamó responsabilidades políticas y también señaló a los principales mandos policiales de Baleares. "Creemos que es una vergüenza y pedimos responsabilidades políticas, empezando por la dimisión de Alfonso Rodríguez, del jefe de la Policía Nacional y del responsable del operativo policial", afirmó.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también responsabilizó al delegado del Gobierno de lo sucedido y le exigió explicaciones. Más contundentes fueron Més per Mallorca y Podemos, que reclamaron directamente su dimisión. Ello no obstante, Alfonso Rodríguez ha recibido esta semana el aval de Pedro Sánchez: "Tiene toda la confianza del Gobierno". El presidente ha asegurado que el delegado en Baleares es "una persona con una experiencia política contrastada, con capacidad de gestión y que lo único que hace es hacer bien su trabajo".