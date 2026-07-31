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Mallorca lidera la ocupación en apartamentos turísticos en junio con un 84 %

Los apartamentos turísticos pierden atractivo en el sexto mes , mientras Baleares destaca a nivel nacional también en alojamiento de turismo rural, con un crecimiento del 10 %

Turistas en el centro de Palma este verano 2026.

Turistas en el centro de Palma este verano 2026. / CATI CLADERA / EFE

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Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 14,9 millones en junio, con un descenso del 2,8 % respecto al mismo mes del año pasado y un impacto más negativo entre los visitantes internacionales, según informa este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, Baleares destaca como el destino más atractivo, con un 79,5 % de ocupación en apartamentos y liderando el segmento del turismo rural.

Las pernoctaciones de residentes bajaron un 0,7 % y las de no residentes un 4,8%. La estancia media fue de 3,7 pernoctaciones por viajero.

En apartamentos turísticos las noches contratadas descendieron un 3,6 % en junio. Las de residentes aumentaron un 1,9 %, mientras que las de no residentes bajaron un 6,4 %. La estancia media se redujo un 8,7 %, hasta 4,2 pernoctaciones por viajero.

En junio se ocuparon el 41,1 % de las plazas ofertadas, un 1,9% más que en el mismo mes de 2025. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 46,8 %, un 2,5% más. El 64,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 35,6 % del total.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de dos millones de pernoctaciones y un descenso del 0,2 % respecto a junio de 2025, mientras que Baleares tuvo la mayor ocupación, con el 79,5% de los apartamentos ofertados.

Zonas turísticas

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 736.000 pernoctaciones. Mallorca presentó el mayor grado de ocupación, del 83,8 %. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, las pernoctaciones disminuyeron un 0,3 % en junio respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes aumentaron un 1,3 %, mientras que las de no residentes bajaron un 2,9 %.

El archipiélago, el destino preferido en turismo rural, con más de 249.000 pernoctaciones

Se ocuparon el 22,8 % de las plazas, un 2 % menos que en junio de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 39,9 %, con descenso anual del 2 %.

El archipiélago fue el destino preferido, con más de 249.000 pernoctaciones, un 10, 1% más que en junio de 2025. También alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 67,3 %.

Por zonas turísticas, Mallorca también destaca como el destino preferido, con más de 190.000 pernoctaciones, y alcanzó la mayor ocupación, con el 67,5 %.

Noticias relacionadas y más

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos subió un 4 % en junio respecto al mismo mes de 2025 y el Índice de Precios de Campings un 2,1%. Por el contrario, el Índice de Precios de Turismo Rural bajó un 0,1 %.

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