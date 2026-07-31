Antonia Sampol, directora del Centro Universitario Beato Luis Belda: "Sufrimos un déficit grave de profesionales en las islas, y el nuevo campus del CEU viene a captar talento"

¿Cómo compaginará su labor como jefa de Hematología en Son Espases con la dirección general de este nuevo proyecto universitario?

Bueno, yo creo que lo compatibilizaré bastante bien. Por las mañanas ejerceré mi labor de gestión y asistencial en Son Espases y luego, por la tarde, lo tengo muy cerquita, trabajaré en el CEU. Yo creo que no habrá ningún inconveniente. Mi horario en el CEU será por las tardes.

¿Por qué emprender esta nueva aventura?

La vida son retos. Y en este momento de mi trayectoria profesional, tener la oportunidad de poder iniciar un reto académico como es el CEU, la verdad es que me resulta muy emocionante. Entonces, bueno, yo creo que eso es como una consolidación de mi carrera. Creo que he llevado a cabo bastantes proyectos en la sanidad pública y ahora emprender este nuevo proyecto, sobre todo con un modelo educativo como el que tiene el CEU y una entidad de prestigio como es esta, me apetece muchísimo. La verdad es que es un reto para mí y me gustaría consolidar mi trayectoria con este nuevo proyecto.

¿Cuáles son los retos más importantes que detecta en el horizonte?

Básicamente poder tener más profesionales sanitarios en las islas. En el día a día estamos teniendo un déficit de profesionales muy importante y esto lo palpamos siempre, hoy mismo [por el jueves pasado], antes de venir, en reuniones que he tenido. Necesitamos personal sanitario, desde enfermería a médicos y, sobre todo, especialistas. Y esto, pues, también va a contribuir a una mejora no solo de la sociedad, sino en concreto, en particular de nuestra sanidad en Balears. El poder disponer de más profesionales, de más medios para dar mejor atención a los pacientes, que al fin y al cabo son la finalidad de nuestro trabajo. Y nuestra formación continuada y nuestro trabajo de investigación va a ser un elemento muy importante para conseguir estos objetivos.

No tiene que haber ningún conflicto entre el sistema privado y el público: tenemos que trabajar unidos para mejorar la realidad sanitaria de Balears

El CEU ha prometido un claustro integrado al 100% por profesionales sanitarios en activo de las islas. ¿Qué valor diferencial aporta este modelo de docencia ‘a pie de cama’ frente a la formación universitaria tradicional?

Trasladar la realidad a las aulas, y esto es muy importante. Los profesionales sanitarios, sobre todo los que estamos ejerciendo en Balears, somos conscientes de cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema sanitario y dónde están los márgenes de mejora. Entonces, yo creo que es muy importante que sean profesionales sanitarios que estén en activo y que tengan una trayectoria profesional en la sanidad balear, porque lo que intentaremos conseguir son objetivos en los que somos deficitarios, que creo que es muy importante de cara a formar buenos profesionales.

¿Cuáles son estos puntos deficitarios que menciona?

Lo que he mencionado, la falta de profesionales, y luego también impulsar más la investigación, el poder trasladar elementos de innovación e incorporarlos al sistema sanitario, como puede ser potenciar la telemedicina, la medicina ambulatoria y también el que haya equipos multidisciplinares que atiendan al paciente desde todas sus vertientes. Ya no solo estamos atendiendo enfermedades, sino a personas, al fin y al cabo, con todos sus problemas, tanto sociales como de salud. El poder contar con equipos multidisciplinares de enfermería, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, que podamos tratar íntegramente al paciente desde todos esos puntos de vista, creo que va a ser muy importante. Y creo que en ese sentido el modelo educativo del CEU pretende esta interconexión profesional entre los estudiantes de ciencias de la salud, muy orientada a la realidad y a las necesidades que estamos viviendo a día de hoy.

Más del 90% de los alumnos matriculados en Medicina son residentes. ¿Cree que este campus contribuirá a frenar la fuga de talento joven y sanitario del archipiélago?

Contribuirá y mucho, básicamente porque tenemos actualmente muchos estudiantes de Balears que están estudiando fuera de la isla y es difícil que una vez terminan sus estudios vuelvan a ella, porque te has formado en un ámbito en el cual tu inclusión laboral puede ser mucho más complicada. Yo creo que fidelizar a los estudiantes y que tengan una unión con la universidad, con la vida académica desde sus inicios hasta su vida profesional es muy importante y sin duda nos ayudará a captar talento. Ya no solo los que se formen aquí, sino incluso estudiantes de fuera que vengan a Balears.

¿De qué tipo de centros proceden estos estudiantes? ¿públicos, privados...?

El 80% son de Mallorca, hay un 10% del resto de las islas y no te sé decir de qué centros educativos proceden, pero creo que hay de todo un poco.

Ha diseñado un equipo directivo con jefes de servicio de hospitales públicos de referencia, ¿cómo prevé gestionar la sinergia y evitar conflictos de interés entre esta iniciativa privada y el sistema público de salud?

Yo pienso que no tiene que haber ningún conflicto entre el sistema privado y el sistema público. Tenemos que trabajar unidos para mejorar la realidad sanitaria de Balears, no pienso que tengamos que entrar en conflicto. Pienso que además dentro de la sanidad pública los profesionales que estaremos en la dirección de los diferentes grados vamos a trabajar unidos y de esa unión también surgirá el modelo para los estudiantes. La idea es que en el campus los estudiantes desarrollen el trabajo en equipo y siempre desde una visión multidisciplinar y centrada en el paciente, las necesidades sociales y en la humanización de nuestra profesión, que es la parte que tiene mucho valor para nosotros.

La UIB y nosotros trabajamos con el mismo objetivo. No habrá confrontación al contrario, esperamos encontrar sinergias y colaboración

Las clases arrancan en septiembre en Son Serra Perera mientras se completan las obras del antiguo restaurante Riskal, ¿estarán operativos los laboratorios y las salas de simulación clínica desde el primer día del curso?

Sí, de hecho ya están finalizando las obras y es probable que a finales de mes tengamos todo el equipamiento en los 22 laboratorios que tenemos ahora, la sala de simulación y varios gabinetes. Desde el minuto uno vamos a tener prácticas; he estado personalmente colaborando con los horarios y esquemas de la ocupación de laboratorios y está al 100% desde el primer momento.

El CEU insiste en que llega para ofrecer una alternativa de calidad que complemente la oferta pública, ¿cómo define la relación que mantendrán con la Universitat de les Illes Balears para evitar duplicidades o tensiones?

Yo pienso que trabajamos con el mismo objetivo, no creo que vayamos a confrontarnos para nada, al contrario, esperemos que incluso podamos encontrar sinergias y colaboración.

El doctor Bernardino Comas coordinará las prácticas clínicas, ¿cómo se van a estructurar para garantizar que los 55 alumnos tengan un acceso prioritario a la realidad asistencial de las islas?

Inicialmente las prácticas de Medicina y Enfermería se realizarán en centros privados en el grupo Juaneda, también tenemos varios centros de salud de atención primaria del sistema público que podrán tener alumnos del CEU. Y es de esperar que podamos incorporar también más posibilidades en centros públicos, por supuesto.

El área de Posgrado e investigación liderada por Francesc Xavier Molina, ¿qué líneas de investigación prioritarias quieren impulsar desde este campus y cómo se financiarán?

Seguiremos el modelo del CEU en Madrid donde todo el tema de investigación está muy desarrollado con laboratorios excelentes y con una experiencia ya de muchos años en innovación, investigación y docencia universitaria. Las líneas que se abrirán aquí son un poco acordes a las que se abren en el centro CEU San Pablo en Madrid y habrá posibilidad de abrir líneas nuevas acorde con las que ya tenemos aquí en marcha los diferentes profesores en Balears y también abiertos a las iniciativas de los propios alumnos. En cuanto a los medios, se contará con laboratorios bien equipados y con profesionales de primera línea en el ámbito de investigación. También habrá colaboraciones con el ParcBit, con profesionales que están trabajando incluso con la industria y yo creo que esto abrirá puertas a que se impulse la investigación entre los estudiantes y que la innovación forme parte de su trayectoria profesional desde los últimos cursos y en el futuro.

El objetivo es formar equipos multidisciplinares para tratar al paciente desde todas las vertientes

Comienzan con Medicina y Enfermería, pero proyectan sumar Farmacia y Odontología. ¿Cuál es el calendario de implantación para estas nuevas titulaciones?

Se espera que ya iniciemos en 2027 con estas otras dos titulaciones y también con una parte de Medicina en clases bilingües.

Como directora y profesional de la salud en Balears, ¿cuál será su principal indicador de éxito cuando finalice el primer curso?

El principal indicador será sobre todo la satisfacción de los estudiantes, por supuesto la valoración que ellos hagan también de cómo se han sentido en la vida académica en el CEU, y también el haber palpado el ambiente con futuros profesionales y sus calificaciones que van a plasmar lo que han aprendido y lo que han desarrollado en clase.

Cómo se encuentra el proceso de admisión en estos momentos?

Quedan algunas plazas todavía en Fisioterapia, Enfermería y Psicología. Medicina ya desde hace dos meses está cerrado.