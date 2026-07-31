El "aeropuerto de Palma de Mallorca" cambiará de nombre y pasará a llamarse "aeropuerto de Palma-Mallorca"

El aeropuerto de Palma, conocido popularmente como Son Sant Joan, cambiará previsiblemente de nombre. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está tramitando una orden ministerial para que deje de denominarse oficialmente Aeropuerto de Palma de Mallorca y pase a llamarse Aeropuerto de Palma-Mallorca.

La modificación todavía no es definitiva. El documento se encuentra en fase de borrador y las administraciones y entidades afectadas disponen de un plazo para presentar alegaciones. Según ha informado la asociación Fem-ho en Català, el Ministerio le ha comunicado que podrá formularlas hasta el próximo 15 de septiembre.

El borrador de la orden establece expresamente que la actual denominación será sustituida por la de «Aeropuerto de Palma-Mallorca» y que, una vez entre en vigor, todas las referencias legales y administrativas al Aeropuerto de Palma de Mallorca deberán entenderse realizadas al nuevo nombre.

El nombre oficial de la ciudad es Palma

Transportes justifica el cambio porque la denominación oficial de la capital de Baleares es Palma desde la modificación, aprobada en 2016, de la ley de capitalidad. La fórmula «Palma de Mallorca» dejó entonces de ser el nombre oficial del municipio, aunque se ha mantenido hasta ahora en la denominación del aeropuerto.

El Ministerio también tiene en cuenta los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional para nombrar los aeropuertos situados en islas. De ahí la propuesta de unir mediante un guion el nombre de la ciudad y el de la isla: Palma-Mallorca.

La fórmula permite identificar el municipio en el que se encuentra la infraestructura y mantener, al mismo tiempo, la referencia a Mallorca, dado que Son Sant Joan presta servicio al conjunto de la isla.

Una reclamación presentada en 2025

Fem-ho en Català ha celebrado la rectificación del Ministerio. La asociación recuerda que en septiembre de 2025 presentó diferentes peticiones para normalizar las denominaciones de los aeropuertos de Baleares.

En el caso de Mallorca, la entidad solicitó que la infraestructura pasara a llamarse Aeroport de Palma. La petición fue inicialmente desestimada, pero, según explica la asociación, Transportes ha corregido ahora su posición y ha aceptado una modificación impulsada a raíz de sus reclamaciones.

Fem-ho en Català considera que la propuesta reconoce el nombre oficial de Palma y elimina la denominación «Palma de Mallorca». También ve adecuado incorporar el nombre de la isla después de un guion, ya que el aeropuerto atiende a pasajeros de todo el territorio mallorquín.

«Hemos obtenido el respeto inherente al nombre de Palma», señala la entidad, que entiende que la decisión respalda los argumentos que presentó ante el Ministerio.

Alegaciones para que el nombre esté en catalán

Pese a valorar positivamente el cambio, Fem-ho en Català estudiará la presentación de alegaciones para reclamar que la denominación completa figure en catalán.

El borrador ministerial propone el nombre «Aeropuerto de Palma-Mallorca», mientras que la asociación defenderá que la fórmula oficial sea «Aeroport de Palma-Mallorca».

La entidad también ha felicitado al resto de asociaciones y colectivos que han reclamado durante los últimos años la corrección del nombre del aeropuerto y el respeto a la denominación oficial de la capital balear.

El cambio todavía no ha entrado en vigor

El aeropuerto continúa llamándose oficialmente Aeropuerto de Palma de Mallorca. La nueva denominación no será efectiva hasta que concluya el periodo de alegaciones, el Ministerio complete la tramitación de la orden y el cambio sea aprobado y publicado oficialmente.

Solo entonces deberá aplicarse el nombre Aeropuerto de Palma-Mallorca en las disposiciones, documentos y referencias administrativas vinculadas a la infraestructura.