Más de 70.000 personas de 13 municipios de Mallorca no tienen agua potable garantizada

Un total de 70.357 habitantes censados de 13 municipios diferentes de Mallorca se vieron afectados por el abastecimiento de agua no apta para el consumo humano durante el 2025. Alrededor de 26 zonas de suministro en dichas localidades registraron al menos una analítica no apta.

Según el informe publicado este viernes, el porcentaje de incumplimiento en los análisis asciende hasta el 9,2%. Aliança per l'Aigua afirma destacar dos patrones geográficos claramente diferenciados: en el interior agrícola —Manacor, Sineu, Ariany, Costitx, Vilafranca de Bonany, Lloret de Vistalegre, Llubí y Petra—, en donde el parámetro dominante es el nitrato, con incumplimientos recurrentes año tras año desde 2016 o 2017 sin interrupción.

Por otra parte, se encuentra la costa de Santanyí cuyo patrón trata de intrusión salina. La presencia de cloruro, la conductividad, el sodio y el sulfato superan los valores máximos permitidos. Asimismo, 12 zonas de Mallorca que abastecen a 37.601 habitantes censados se encuentran en situación de riesgo, entre ellas Llucmajor (11.418 habitantes) y Can Picafort (8.869 habitantes), que según la ONG, estos pueblos "han acumulado incumplimientos recurrentes en los valores de sodio y conductividad".

Solicitan cambios

La entidad sin ánimo de lucro ha considerado que los datos del escrito suponen "un problema de salud pública que las autoridades ya no pueden seguir ignorando". En primer lugar, solicitan a la conselleria de Salud verificar que todos los operadores de las zonas con incumplimientos crónicos dispongan del Plan Sanitario del Agua (PSA) de elaboración obligatoria.

La entidad insta la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua que controle "de forma efectiva" la extracción de aguas subterráneas y que aplique "con carácter urgente" las medidas necesarias para restablecer el buen estado de los acuíferos.

Finalmente, apela a los ayuntamientos para que los responsables directos del servicio de suministro de agua potable a sus residentes, exijan a sus operadores "que se cumplan los planes y protocolos legalmente vinculantes", y que no autoricen nuevas urbanizaciones sin garantizar previamente la disponibilidad de agua suficiente y "de alta calidad".