UGT desmiente al Govern y niega un refuerzo de plantilla de agentes portuarios ante el eclipse solar

La previsión de un intenso tráfico marítimo durante el eclipse total de sol en Mallorca del próximo 12 de agosto ha abierto un nuevo frente entre el Govern y los representantes de los trabajadores de Ports IB. Mientras la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua anunció la semana pasada un refuerzo de agentes portuarios para afrontar una jornada en la que se espera una elevada concentración de embarcaciones en el litoral, UGT asegura que ese incremento de personal "no existe".

Horas extraordinarias el 12 de agosto en Mallorca

Los delegados del sindicato en el Comité de Seguridad y Salud de Ports IB sostienen que no está prevista la incorporación de nuevos agentes para el dispositivo especial del eclipse y afirman que la única medida planteada por la Gerencia consiste en prolongar la jornada laboral de la plantilla mediante horas extraordinarias hasta las 23.00 horas.

Según explica UGT, el personal recibió un correo interno en el que se comunicaba que "el turno de tarde tendrá que estar cubierto". Los representantes de los trabajadores consideran que ese mensaje tiene un tono imperativo y recuerdan que las horas extraordinarias son voluntarias y no pueden imponerse de manera unilateral.

Contradicción de PortsIB

El sindicato asegura que solicitó explicaciones y una evaluación de riesgos al Comité de Seguridad y Salud de Ports IB, aunque la única respuesta recibida fue una recomendación para ampliar la jornada durante el día del eclipse.

"Es contradictorio que la Gerencia de Ports publique una nota de prensa transmitiendo tranquilidad y, por otro lado, exija internamente horas extras obligatorias sin evaluar la fatiga acumulada, el trabajo nocturno en zonas portuarias o la pérdida de capacidad de reacción ante emergencias", sostienen los delegados de UGT.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

Los representantes de los trabajadores consideran que la seguridad portuaria durante una jornada en la que se prevé una actividad náutica excepcional no puede depender únicamente de ampliar la jornada de una plantilla que, aseguran, ya trabaja al límite de su capacidad.

Por este motivo, advierten de que, si la situación no se regulariza de forma inmediata, presentarán una denuncia ante la Inspección de Trabajo.