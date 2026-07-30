El rapero Teo Lucadamo levanta a ses Voltes con su mensaje a favor de la manifestación turística: "Puta policía"

El rapero Teo Lucadamo estrenó ayer las noches musicales del Atlàntida Mallorca Film Fest. Ante un recinto lleno con 3.500 personas, el artista se dio un baño de masas gracias a su música y a las palabras de apoyo que dedicó sobre la concentración pacífica contra la masificación turística que terminó con cargas policiales.

Lucadamo, de 25 años, en los últimos años ha conseguido despegar su carrera mediante ‘virales’ de TikTok y retahílas de rimas consonantes que más de uno las calificaría de 'kafkianas' y humorísticas. No obstante, el hijo de la actriz Aitana Sánchez-Gijón y el escultor Papin Luccadane no dudó a la hora de cargar contra la violencia policial que sufrieron varios manifestantes el pasado domingo y la turistificación de las Islas Baleares.

“Ojalá se solucione toda esta puta mierda que arruina el día a día de las personas. Todo nuestro apoyo, esta situación es terrible”, inició Lucadamo en nombre de los presentes en el escenario. Estas palabras se llevaron una gran ovación, sin embargo, el recinto retumbó cuando el vocalista condenó la violencia con un simple: “Puta policía”.

Dos palabras fueron necesarias para que todos los presentes gritasen al unísono, mostrando su respaldo al mensaje del artista. Asimismo, durante el desarrollo del concierto, el artista aprovechó para ensalzar a la isla que le había acogido durante la jornada.

Tras la actuación de Lucadamo, el cabeza de cartel, Barry B, tomó el relevo y recibió el calor de todos los asistentes. Una vez puesto fin a los conciertos, al salir del recinto, el público continuaba con la violencia policial sufrida el pasado 30 de julio en la cabeza y se escuchó algún que otro tímido "ahora no pegan porrazos".

Otros mensajes aplaudidos por el público

El joven no tiene miedo en dejar claro cuál es su público y así lo mostró cantando varias canciones junto a sus compañeros del grupo ‘Estrellas del Rap Nacional’ en las que más de un mensaje político fue celebrado por los fans.

Con letras como: “Están financiando bombas en el puto festival / Están cayendo bombas en el hospital / Lo que están haciendo es una puta barbaridad / En la era de la conectividad / Prime Video te da el genocidio en 4K” o “Esto no es música para fascistas”, critican a los fondos promotores de festivales que financian a Israel de los que muchos artistas también han condenado, que hoy en día sea posible mostrar en vivo el genocidio palestino sin que haya un ápice de humanidad y la apropiación por parte de la ultraderecha del rap, un género que nace a raíz de los suburbios de Nueva York por jóvenes marginados que reflejaban las realidades sociales, económicas y políticas de sus vidas.