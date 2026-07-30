El STEI critica que guardias civiles vivan en pisos sociales del IMAS con lista de espera

El STEI ha tildado este jueves de sinsentido que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) destine este verano apartamentos de las Germanetes dels Pobres a alojar a 42 guardias civiles cuando son dependencias destinadas a menores y hay "gente vulnerable" en lista de espera.

El sindicato ha rechazado en un comunicado esta cesión temporal y gratuita anunciada por el Consell de Mallorca el pasado 23 de julio, de 21 apartamentos dobles situados en las Germanetes para dar respuesta a las dificultades que encuentran los agentes procedentes de otros territorios para acceder a una vivienda en Mallorca y que podrán utilizar hasta el 30 de septiembre, ampliable un mes más.

El STEI rechaza que se destinen dependencias del IMAS a cuerpos de seguridad del Estado mientras hay "tanta gente vulnerable en lista de espera" de hasta "más de año y medio" y porque "ésta no es, ni mucho menos, la función de las plazas de este servicio".

El sindicato ha lamentado que el Consell de Mallorca "sea tan sensible a las demandas de un cuerpo estatal, que depende de la Delegación del Gobierno", mientras ignora las demandas de los trabajadores del IMAS en relación con la falta de climatización de los puestos de trabajo y la falta de personal sanitario asistencial para las residencias precisamente por el coste de la vivienda "sin que se les busquen soluciones".

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Aseguran que, en la última comparecencia en el Consell de Mallorca, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, "no sólo ignoró las demandas de la oposición sobre la climatización de los puestos de trabajo del IMAS sino que cargó las culpas en los responsables anteriores del Consell, sin asumir ninguna responsabilidad".