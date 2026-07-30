El PSIB también muestra su apoyo a Rodríguez por su actuación tras la protesta del 26-J

Después de que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Mallorca, mostrara su total apoyo al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, el PSOE ha ratificado esta mañana, a través de la socialista Mercedes Garrido, dicho apoyo por su reacción tras los incidentes ocurridos tras la protesta del 26-J.

La diputada socialista ha criticado la afirmación que también ha realizado esta mañana, durante el acto de homenaje a las dos víctimas del atentado perpetrado por ETA en Palmanova, las palabras de la vicepresidencia del Govern, Maria Antònia Estarellas, que ha cuestionado la organización del operativo policial durante la manifestación del pasado domingo, que terminó con una carga policial, con violencia incluida, contra un numero grupo de manifestante. “Se supone que Estarellas conoce de dónde salen las órdenes en este tipo de manifestaciones, porque es la responsable de las policías locales de Mallorca. Debería saber que las órdenes las marca el mando operativo de la Policía, no salen del delegado del Gobierno”, ha señalado Garrido.

Como dirigente del PSOE, la diputada ha destacado la respuesta que tuvo Alfonso Rodríguez tras visionar las imágenes de la carga policial, que ha calificado de “desproporcionadas y lamentables”. Ha defendido que el delegado “exigiera responsabilidades y pidiera que se iniciara una investigación. Fue la respuesta correspondiente sobre los hechos que ocurrieron el domingo”.

"La población ya ha dicho basta"

También ha exigido Garrido que la investigación para determinar la responsabilidad de la carga policial no se olvide y que se actúe on contundencia. “La investigación debe ser contundente”, ha insistido la diputada, que también ha lamentado los incidentes.

La socialista ha aprovechado la ocasión para atacar a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y le ha exigido que “se ponga a trabajar para Baleares. En la manifestación se vieron a 70.000 personas que protestaban contra las políticas del Govern, que fomentan la especulación con la vivienda y rechazan el decrecimiento turístico al aprobar cada vez más plazas. La población ya ha dicho basta a las políticas que desarrolla este Govern”.

Sobre la reunión que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Marga Prohens, la portavoz socialista ha criticado la postura que mantiene la presidenta del Govern tras estas visitas y ha cuestionado que el PP se oponga a los proyectos que ofrece el Ejecutivo nacional, como por ejemplo la condonación de la deuda o el nuevo sistema de financiación. “Prohens quiere que los ciudadanos de Baleares sigan pagando la hipoteca cuando hay un gobierno que está dispuesto a perdonársela”.

Análisis de las imágenes

Por otra parte, con respecto a la investigación interna que está realizando la Policía Nacional, para determinar si hubo algún exceso durante la carga que iniciaron los agentes, se continúan analizando las imágenes, sobre todo las que se han ido publicando en las redes sociales. En el caso de que sí se considere que la actuación fue desproporcionada y por tanto podría derivar posibles responsabilidades disciplinarias contra los agentes, no será la Jefatura de Palma la que decida las posibles sanciones.

El expediente será enviado a Madrid, para que se continúe con la investigación interna. Se da la circunstancias que la mayoría de policías que formaban el operativo de seguridad del pasado domingo y fueron los que agredieron con porras a un grupo de manifestantes, no están destinados en la Jefatura de Palma. Pertenecen al grupo de refuerzo que cada año se traslada a Mallorca para potenciar la seguridad en las zonas turísticas. Será cada jefaturaen laque esté destinado cada agente, la que determine si se deben adoptar o no medidas disciplinarias, como por ejemplo la suspensión temporal.