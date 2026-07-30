El presidente Pedro Sánchez "feliz" por su encuentro con Marga Prohens en Mallorca

Pedro Sánchez parece que se llevó un buen sabor de boca de su visita oficial este miércoles a Mallorca, como muestra la historia compartida en su cuenta de Instagram, para la que ha elegido el tema Felicidad de la banda Los Diablos Del Cielo (LDDC), en versión instrumental. El presidente camina hacia la puerta del Consolat de Mar a reunirse con Marga Prohens al ritmo de esa canción. El encuentro debió de discurrir con armonía, se alargó una hora, durante la que la presidenta balear expuso sus reivindicaciones al mandatario.

Captura de la historia compartida en el Instagram del presidente sobre su visita a Mallorca esta semana. / DM

Sánchez se dirige al encuentro de Prohens mientras se abotona su americana. La presidenta le espera en la puerta de la sede de la Presidencia del Govern y juntos posan para los reporteros gráficos mientras suena Felicidad de la banda originaria de Zúrich. Juntos suben la escalera y comienzan su reunión en la dependencia presidencial.

La historia en la red social continúa con las imágenes del presidente en su audiencia con el rey Felipe VI en el palacio de La Almudaina, ya sin banda sonora 'feliz' y prosigue con sonido ambiente con la visita de Sánchez al puesto de mando en Navaluenga (Ávila), donde es recibido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Si bien Prohens fue dura en el balance que hizo sobre la reunión con Sánchez al lamentar "la evidente falta de avances" con el Gobierno en la agenda de Baleares –"Comenzamos a perder el optimismo", declaró–, lo cierto es que la popular y el socialista mantuvieron una larga charla antes de la partida del presidente hacia La Almudaina para su despacho con el monarca. Allí anunció que España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que Mallorca se convierta en la sede del futuro hub europeo de lucha contra incendios del Mediterráneo occidental, infraestructura estratégica para coordinar la lucha frente a los incendios forestales en el sur de Europa.

Además, Sánchez arropó la criticada gestión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por la polémica generada por las cargas policiales al término de la manifestación por la vivienda y contra la masificación turística celebrada el domingo Palma. Declaró su "absoluta confianza" en Rodríguez, y alabó su trayectoria política y de gestión, al tiempo que pidió esperar al resultado de la investigación abierta sobre la actuación policial.

Por su parte la presidenta Prohens volvió a insistir ante Sánchez en su batería de reivindicaciones para Baleares, como un pacto en política migratoria ante la ruta consolidada con Argelia que desborda los centros de acogida con la llegada de pateras a las islas, mejoras el régimen de financiamiento para las islas, compromiso con el convenio de carreteras y ferroviario o la cogestión en los aeropuertos.