Nuevo curso de actividad inmobiliaria en la UIB para formar agentes adaptados a las nuevas exigencias normativas

La Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Baleares han presentado el nuevo curso de Experto Universitario en Agente de la Propiedad Inmobiliaria, una formación de 25 créditos ECTS que pretende responder a las nuevas exigencias de un sector cada vez más especializado y sujeto a una mayor regulación.

El curso se impartirá entre el 1 de octubre de 2026 y el 17 de junio de 2027 en el centro de Sa Riera, en Palma. La modalidad será principalmente presencial, con un total de 200 horas de formación, aunque el alumnado también podrá seguir las clases de forma online en directo. El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre y será necesario un mínimo de 15 alumnos para que pueda llevarse a cabo.

El programa combina una sólida base académica con un enfoque práctico para ofrecer una visión global de la actividad inmobiliaria. Entre los contenidos destacan materias como Formación Jurídica Inmobiliaria, Derecho Hipotecario y Registral, Valoraciones Inmobiliarias, Formación Técnica Inmobiliaria, Fiscalidad Inmobiliaria, Actividad Profesional, además de Márketing y Comercialización.

Durante la presentación, el director del curso y catedrático de Derecho Administrativo, Felio Bauzá, ha explicado que esta iniciativa nace con el objetivo de “aportar mayor transparencia y formación a un ámbito que, en ocasiones, resulta poco conocido". Según ha señalado, el programa aborda “cuestiones civiles, administrativas, fiscales y urbanísticas”, y cuenta con un profesorado formado “tanto por especialistas del sector como por docentes universitarios".

Por su parte, el presidente del COAPI Baleares, José Miguel Artieda, ha destacado que esta formación supone “un avance en la profesionalización del sector inmobiliario y una garantía para los consumidores que buscan adquirir una vivienda". Además, ha señalado que el curso está dirigido “tanto a personas interesadas en iniciar una carrera en este ámbito como a trabajadores y otros profesionales que deseen ampliar sus conocimientos”.

La vicepresidenta del Colegio y coordinadora del curso, María Garau, ha asegurado que la formación cumple con “todos los requisitos establecidos por el Govern balear” para ejercer como agente inmobiliario. Las personas interesadas en inscribirse o consultar los requisitos de acceso pueden encontrar toda la información a través de la página web de la UIB.

Menos oferta y caída de las transacciones

Artieda también ha señalado que la reducción de la oferta de vivienda está condicionando la evolución del mercado inmobiliario. Según ha explicado, la escasez de inmuebles disponibles está impulsando "el aumento de los precios", mientras que el número de compraventas "ha descendido". Además, ha destacado que esta disminución de las transacciones se ha hecho especialmente visible "durante los últimos seis meses".