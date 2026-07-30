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Nueva temeridad al volante en la carretera de Sóller: dos mujeres sacan medio cuerpo por la ventanilla con el coche en marcha

La escena fue grabada este miércoles a la altura de la rotonda del hospital Joan March por otro conductor que circulaba por la misma vía

Nueva temeridad al volante en la carretera de Sóller: dos mujeres sacan medio cuerpo por la ventanilla con el coche en marcha

Nueva temeridad al volante en la carretera de Sóller: dos mujeres sacan medio cuerpo por la ventanilla con el coche en marcha

Redacción Digital

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Duna Márquez

Un nuevo episodio de conducción imprudente ha quedado registrado en las carreteras de Mallorca. Un conductor grabó este miércoles, 29 de julio, un turismo que circulaba por la carretera de Sóller, en sentido hacia el municipio, a la altura de la rotonda del hospital Joan March, mientras dos de sus ocupantes protagonizaban una peligrosa escena.

En las imágenes se observa cómo dos mujeres sacan gran parte del cuerpo por las ventanillas del vehículo cuando este se encuentra en marcha, mientras una de ellas parece grabar con un teléfono móvila la otra. La secuencia fue captada por otro conductor que circulaba por la misma vía.

No es la primera vez que se captan imprudencias similares

Las carreteras de Mallorca han sido escenario en las últimas semanas de varios vídeos que muestran conductas temerarias al volante. Entre los casos más recientes figura el de tres hombres que circulaban con gran parte del cuerpo fuera de un coche descapotado en la carretera deValldemossa, así como el de un turismo que invadió el carrir de un motorista tras cruzar una línea continua en la autopista de Levante, obligándole a rectificar levemente su trayectoria para evitar una posible colisión.

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Este tipo de imágenes suelen difundirse a través de las redes sociales y ponen en foco las imprudencias que se producen en las vías de la isla. Durante los meses de verano, el incremento de tráfico, tanto de residentes como de visitantes, coincide con una mayor presencia de comportamientos de riesgo al volante.

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  • carretera de Sóller
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