Las navieras entregarán dos años de datos al Consell para conocer cuántos vehículos entran, salen o permanecen en Mallorca

Las tres principales navieras que operan en Mallorca -Baleària, Trasmed y GNV España- tienen un mes para entregar al Consell los datos de entrada y salida de vehículos que registraron durante los años 2024 y 2025, así como la diferencia neta (resultado de restar las salidas de las entradas) y el saldo acumulado anual (la suma de las diferencias diarias), indicando si se tratan de coches de residentes, de no residentes o de 'rent a car'. Este es uno de los principales puntos del convenio firmado este jueves entre la institución insular y las navieras en el marco del trabajo que el departamento de Movilidad está llevando a cabo de cara a la aplicación de la futura ley de limitación de entrada de vehículos.

El acuerdo estipula que las compañías deberán facilitar los datos a la institución insular en un plazo de 30 días en el caso de los años 2024 y 2025 y de forma trimestral para 2026. El documento, además, recoge que las navieras también ofrecerán información a sus pasajeros a través de carteles informativos y 'flyers' en los que se detallarán los puntos de circulación "más complicados", las rutas de transporte público, así como consejos para facilitar los desplazamientos dentro de la isla. Los visitantes podrán acceder a diferentes códigos QR donde podrán consultar el visor de incidencias en las carreteras del Consell de Mallorca o, incluso, el estado de los aparcamientos de la Serra de Tramuntana o las restricciones de acceso a Formentor.

Según ha explicado Fernando Rubio, conseller insular de Movilidad, finalizada la firma del convenio, y al margen de éste, tras las conversaciones con las navieras no se descarta que la Ley, una vez empiece a tramitarse en el Parlament, sea enmendada para permitir que los residentes de Baleares puedan desplazarse de una isla a otra sin tener que alegar motivos laborales o médicos, tal y como recoge el borrador actual de la norma, que ya ha sido enviado a la Cámara autonómica.

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, también ha estado presente en el acto y ha reiterado su intención de "aprobar la ley después del verano, en los próximos meses", pues se ha convertido en "una prioridad máxima" para el equipo de gobierno, ha señalado. Según ha explicado, el nuevo convenio permitirá a la institución insular contar con datos actualizados y en tiempo real para conocer el flujo de vehículos al que se somete la isla. "Información precisa e importante para comprobar las diferencias estacionales", ha resumido Galmés.

Cabe recordar que serán las propias navieras las encargadas de emitir las autorizaciones para entrar con un vehículo a Mallorca y las responsables del cobro de la futura tasa de entrada, cuya cantidad todavía no ha sido fijada, pero quedará recogida en la ordenanza fiscal que el Consell deberá aprobar una vez entre en vigor la norma.

Buscar "el equilibrio"

Representantes de las tres compañías han firmado esta mañana el convenio en el Palau del Consell, un acto en el que han reconocido que la isla sufre una intensa saturación en su red de carreteras "que perjudica al destino", han señalado la importancia de encontrar un "equilibrio" para atajar el problema y han advertido de que el impacto en la movilidad de Mallorca lo genera en gran medida el saldo entre las entradas y salidas de vehículos.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, se ha mostrado "muy satisfecho" con un convenio que, según ha explicado, es fruto de las conversaciones previas mantenidas con el Consell y de la voluntad de las navieras de colaborar en la búsqueda de soluciones. Utor ha defendido que las compañías tienen un interés "lógico y legítimo" en preservar la calidad del destino y se ha comprometido a facilitar a los técnicos de la institución "toda la información que necesiten" para contribuir a reducir el malestar que la saturación genera tanto entre los residentes como entre los propios visitantes. "Un destino tiene que ser bueno tanto para quienes lo visitan como para los residentes", ha señalado.

Utor también ha puesto el foco en que, a la hora de analizar la presión que soporta Mallorca, "lo que realmente impacta no son los que entran, sino el saldo de los que entran y salen". Sobre los posibles efectos de la futura regulación, ha reconocido que "no serán muy buenos para las navieras", aunque ha garantizado su colaboración para buscar soluciones al entender que las compañías son "parte de la solución". En este sentido, ha recordado la experiencia del sector con las restricciones implantadas en Ibiza y Formentera y ha apuntado que, en el caso de Baleària, la llegada de vehículos de no residentes había caído un 12 % hasta el pasado 30 de junio, un descenso que ha atribuido no solo a las restricciones, sino también a otros factores relacionados con la demanda.

Por su parte, el director de Asuntos Públicos de Trasmed, Miguel Pardo, ha insistido en que cualquier decisión debe adoptarse a partir de los datos y el análisis. "Cualquier medida que no resuelva el problema será una cortina de humo", ha advertido. Pardo ha explicado que la compañía ha tendido la mano al Consell "desde el primer momento" y ha defendido que la futura regulación debe tener en cuenta al conjunto del archipiélago. "No podemos pensar solo en Mallorca ni podemos pensar que un menorquín no pueda venir a Mallorca", ha afirmado. A su juicio, la ley "no puede cerrar una isla al resto de las islas", por lo que ha abogado por trabajar en un modelo que permita mejorar la vida de los ciudadanos sin perjudicar la movilidad entre territorios.

Finalmente, el delegado de GNV en España, Matteo Candía, ha reconocido que existe "un problema relativo a la movilidad" y ha ofrecido la experiencia y colaboración de la compañía para aportar los datos necesarios que permitan analizarlo y encontrar una solución. Candía ha situado entre las prioridades evitar los atascos, garantizar la movilidad interinsular y facilitar los desplazamientos de los trabajadores temporales en las islas. Todo ello, ha añadido, buscando "un equilibrio" que permita afrontar la saturación sin afectar al servicio que prestan las navieras.