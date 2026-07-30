'Menys Turisme, Més Vida' denuncia el contraste de ses Voltes: 3.500 para un concierto frente a las restricciones de acceso en la manifestación

'Menys Turisme, Més Vida' ha vuelto a cuestionar la gestión de los accesos a ses Voltes durante la multitudinaria manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado domingo en Palma. La plataforma ha denunciado a través de sus redes sociales la diferencia entre el aforo permitido durante aquella movilización y el establecido para el concierto celebrado este miércoles por la noche en el mismo espacio dentro de la programación del Atlàntida Mallorca Film Fest.

La organización ha acompañado su publicación con una imagen y un vídeo del festival y sostiene que el concierto contaba con un aforo permitido de 3.500 personas. Una cifra que contrasta, según denuncia el colectivo, con las restricciones aplicadas durante la manifestación del domingo, cuando la Policía Nacional cerró los accesos a ses Voltes e impidió que buena parte de los asistentes pudiera llegar hasta el punto previsto para la lectura del manifiesto.

"Resulta que el aforo de ses Voltes varia si quieres hacer un conierto, caben 3.500 personas, o si quieres acabar una manifestación, solo caben 200... Queremos explicaciones y dimisiones", ha denunciado la plataforma en sus redes sociales.

El mensaje, sin embargo, no pretende cuestionar la celebración del Atlàntida ni responsabilizar al festival de lo sucedido. 'Menys Turisme, Més Vida' lo precisa expresamente en la misma publicación: "Esto no es un mensaje contra el festival, es contra las decisiones políticas y policiales". La plataforma agradece, además, la colaboración del festival en las gestiones que hicieron posible que la manifestación pudiera terminar en ses Voltes.

El polémico cierre de ses Voltes

La denuncia recupera uno de los principales focos de polémica de la movilización del 26J. Decenas de miles de personas recorrieron Palma en una protesta contra la masificación turística que transcurrió de manera pacífica durante la mayor parte de su recorrido. La Policía Nacional cifró la asistencia en unas 25.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la participación hasta las 70.000.

Ses Voltes debía ser el punto final de la marcha y el lugar en el que se leería el manifiesto. Sin embargo, la llegada de los manifestantes estuvo marcada por el cierre de los accesos establecido por la Policía Nacional. Las crónicas publicadas posteriormente señalan que la Policía justificó la restricción por un límite de aforo de 2.000 personas. La decisión provocó momentos de tensión, cargas policiales y dejó a numerosos asistentes fuera del recinto. El cierre fue especialmente cuestionado porque, según denunció posteriormente Menys Turisme, Més Vida, se rompió el acuerdo existente sobre el acceso al espacio.

A la polémica por los accesos se sumó después la intervención de los antidisturbios. El final de la movilización dejó ocho personas heridas -veinte según la organización-, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. La Policía Nacional defendió su actuación argumentando que un grupo de unas 200 personas había mostrado una actitud violenta y había agredido a agentes, mientras que manifestantes y representantes políticos denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, anunció posteriormente una investigación sobre lo ocurrido.