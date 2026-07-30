Huelga indefinida en el aeropuerto de Palma en el 'handling Swissport en agosto
Los paros afectarán a Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal
El comité de la empresa de handling Swissport, en el que tiene la mayoría UGT, ha convocado una huelga indefinida en el aeropuerto de Palma a partir del 4 de agosto que afectaría a las compañías aéreas Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal.
Los representantes de los 600 trabajadores de Swissport denuncian precariedad laboral y reclaman que se aumenten las horas de trabajo a las personas que no hacen una jornada de 40 horas, así como la negociación de las jornadas irregulares, sobre todo las que se aplican a las personas de mayor edad, informa este jueves el sindicato.
La plantilla se queja de que trabajadores con contratos parciales están haciendo un exceso de horas extras y/ o perentorias, de obligado cumplimiento, por lo que reiteran la necesidad de ampliar horas de contrato.
La huelga indefinida en Swissport también tiene el objetivo de negociar un incentivo por sobrecarga de trabajo y estrés laboral, y pedir dos días libres consecutivos para favorecer "un descanso real".
Otra de las reivindicaciones es que todos los vehículos tengan aire acondicionado y evitar, así, poner en peligro la salud de los trabajadores.
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