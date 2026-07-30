Huelga indefinida en el aeropuerto de Palma en el 'handling Swissport en agosto

El comité de la empresa de handling Swissport, en el que tiene la mayoría UGT, ha convocado una huelga indefinida en el aeropuerto de Palma a partir del 4 de agosto que afectaría a las compañías aéreas Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal.

Los representantes de los 600 trabajadores de Swissport denuncian precariedad laboral y reclaman que se aumenten las horas de trabajo a las personas que no hacen una jornada de 40 horas, así como la negociación de las jornadas irregulares, sobre todo las que se aplican a las personas de mayor edad, informa este jueves el sindicato.

La plantilla se queja de que trabajadores con contratos parciales están haciendo un exceso de horas extras y/ o perentorias, de obligado cumplimiento, por lo que reiteran la necesidad de ampliar horas de contrato.

La huelga indefinida en Swissport también tiene el objetivo de negociar un incentivo por sobrecarga de trabajo y estrés laboral, y pedir dos días libres consecutivos para favorecer "un descanso real".

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Otra de las reivindicaciones es que todos los vehículos tengan aire acondicionado y evitar, así, poner en peligro la salud de los trabajadores.