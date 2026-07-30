Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ABOGADO MALLORQUÍN DEFENDERÁ BEGOÑACUARTA OLA DE CALOR MALLORCAARGENTINA ALOJAMIENTO MALLORCATARJETA ÚNICA EMTRCD MALLORCA REORGANIZAN
instagramlinkedin

Huelga indefinida en el aeropuerto de Palma en el 'handling Swissport en agosto

Los paros afectarán a Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal

Trabajadores subrogados a Swissport denuncian problemas con sus nóminas, entre otras anomalías.

Trabajadores subrogados a Swissport denuncian problemas con sus nóminas, entre otras anomalías. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

El comité de la empresa de handling Swissport, en el que tiene la mayoría UGT, ha convocado una huelga indefinida en el aeropuerto de Palma a partir del 4 de agosto que afectaría a las compañías aéreas Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal.

Los representantes de los 600 trabajadores de Swissport denuncian precariedad laboral y reclaman que se aumenten las horas de trabajo a las personas que no hacen una jornada de 40 horas, así como la negociación de las jornadas irregulares, sobre todo las que se aplican a las personas de mayor edad, informa este jueves el sindicato.

La plantilla se queja de que trabajadores con contratos parciales están haciendo un exceso de horas extras y/ o perentorias, de obligado cumplimiento, por lo que reiteran la necesidad de ampliar horas de contrato.

La huelga indefinida en Swissport también tiene el objetivo de negociar un incentivo por sobrecarga de trabajo y estrés laboral, y pedir dos días libres consecutivos para favorecer "un descanso real". 

Noticias relacionadas

Otra de las reivindicaciones es que todos los vehículos tengan aire acondicionado y evitar, así, poner en peligro la salud de los trabajadores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Huelga
  • Mallorca
  • aeropuerto de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
  2. Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
  3. La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
  4. Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
  5. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  6. Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
  7. Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas
  8. La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y una quincena cancelados

Huelga indefinida en el aeropuerto de Palma en el 'handling Swissport en agosto

Huelga indefinida en el aeropuerto de Palma en el 'handling Swissport en agosto

Estarellas cree que Sánchez ha sido imprudente al apoyar al delegado tras los incidentes del 26-J

El PSIB también muestra su apoyo a Rodríguez por su actuación tras la protesta del 26-J

El PSIB también muestra su apoyo a Rodríguez por su actuación tras la protesta del 26-J

Sánchez propone que Mallorca albergue el gran centro europeo de lucha contra incendios del Mediterráneo occidental

Sánchez propone que Mallorca albergue el gran centro europeo de lucha contra incendios del Mediterráneo occidental

Sánchez cierra filas con Alfonso Rodríguez pese a las críticas por las cargas policiales: "Tiene toda la confianza del Gobierno"

Sánchez cierra filas con Alfonso Rodríguez pese a las críticas por las cargas policiales: "Tiene toda la confianza del Gobierno"

Biel Garau, uno de los manifestantes heridos el 26J: «Protestábamos pacíficamente y, sin mediar palabra, los policías cargaron contra nosotros»

Biel Garau, uno de los manifestantes heridos el 26J: «Protestábamos pacíficamente y, sin mediar palabra, los policías cargaron contra nosotros»

La Bonoloto deja más de 90.000 euros en pleno centro de Palma

Felipe VI y Sánchez, pecados de familia

Felipe VI y Sánchez, pecados de familia
Tracking Pixel Contents