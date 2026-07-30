Homenaje a los dos asesinados por ETA en Mallorca: "Seguimos sin saber quienes fueron"

Tal día como hoy, hace ya 17 años, la organización terrorista ETA sembraba el terror en Mallorca. Un coche bomba, colocado frente al cuartel de la Guardia Civil de Calvià, explotó, asesinando a los dos agentes que pretendían utilizar el vehículo. Se trataba de Diego Salvà y de su compañero Carlos Sáenz de Tejada. Por fortuna se trató del último atentado de la organización terrorista, pero ello no impide que cada año, coincidiendo con el 30 de julio, se celebre un acto de recuerdo de los dos agentes de la guardia civil asesinados.

El escenario del homenaje siempre es el mismo. Se celebra frente al cuartel de Palmanova donde se cometió el terrible atentado. Este año, como suele ser habitual, acudieron las principales autoridades políticas, militares y policiales de la isla, que rindieron con su presencia un homenaje a las dos últimas víctimas de ETA.

El acto ha empezado con la colocación de varios ramos de flores alrededor de las fotografías con las imágenes de Carlos y de Diego. Este año, como novedad, se ha presentado una estatua que ha realizado un artista local, Carlos Terroba, que corresponde a un tricornio de la Guardia Civil.

El encargado de pronunciar el discurso del acto de homenaje ha sido el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, que no ha podido evitar emocionarse al recordar el profundo dolor que supuso para la localidad, pero sobre todo para la isla, un atentado tan grave que terminó con la vida de los dos jóvenes guardias. El alcalde ha recordado que “seguimos sin saber quienes son” los asesinos de ETA que instalaron y accionaron la bomba que explotó en los bajos del vehículo de la Benemérita, aunque señaló su esperanza de que algún día sean presentados ante la justicia.

El alcalde también agradeció el enorme esfuerzo y trabajo que desarrolla la Guardia Civil en todo el territorio nacional y destacó que la estatua que se ha presentado esta mañana se convertirá en un espacio de respeto para no olvidar lo ocurrido el día 30 de julio de hace ahora 17 años.

La madre de Diego Salvà recordó la figura de su hijo asesinado / J.F.M.

Este año, por primera vez desde que se perpetró el doble asesinato, en el acto de homenaje ha intervenido la madre de David Salvà, Montse Lezaun, que ha querido rendir un profundo recuerdo y homenaje a la figura de su hijo, que falleció al día siguiente de incorporarse a su puesto de trabajo tras sufrir un grave accidente, que le obligó a permanecer 23 días ingresado en estado de coma.

Montse Lezaun, que acudió acompañada de su marido, el doctor Antonio Salvà, afirmó que “ninguna madre merece sobrevivir a su hijo” y resaltó la bondad de David. “Asesinar a alguien es borrarlo de este mundo, pero con mi hijo no lo han conseguido, porque cada día sigue presente entre nosotros”. La madre resaltó los valores que defendía su hijo para defender la seguridad de los demás, y aseguró que, aunque no se puede olvidar un dolor tan profundo, “no se puede vivir siempre con rencor. Ya no hay odio, ni rencor, solo queda el dolor”, resaltó la madre, que pidió a los presentes que una tragedia como la que sufrió su hijo y la barbarie que representaba la banda terrorista, que tanto daño hizo durante muchos años, no se debe olvidar. “No podemos aceptar que Diego y Carlos murieron por nada. Les quitaron la vida, pero no se llevaron su alegría”.

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Las autoridades recordaron el dolor que causó el atentado de ETA / J.F.M.

Una vez concluido el acto, que se cerró con el himno nacional, Montse Lezaun, que es madre de otros ocho hijos, pidió que las fuerzas de seguridad continúen investigando para que algún día se pueda saber quién ordenó el atentado y quién lo perpetró. Según los datos que los padres conocen de los investigadores, se sospecha que el etarra que pudo planificar el asesinato está preso en Francia, si bien jamás se le ha imputado formalmente este doble crimen. La madre de Diego Salvá lamentó que dentro de tres años el doble asesinato quedará prescrito, por lo que queda poco tiempo para que se resuelva y se detenga a los asesinos.