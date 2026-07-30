Guía de la 'Marxa des Güell a Lluc a peu 2026': cortes de tráfico, ruta, inscripciones y horarios

La Marxa des Güell a Lluc a Peu 2026 celebra su 52ª edición este sábado 1 de agosto a las 23.00h. Se trata de una de las caminatas populares más multitudinarias y emblemáticas de Mallorca que nació en 1974, cuando un grupo de amigos caminó hasta Lluc para agradecer a la virgen que allí se venera que una niña hubiera salido ilesa de un accidente.

Desde entonces la marcha se ha convertido en un indispensable del calendario de verano y el número de participantes ha aumentando cada año progresivamente hasta llegar a miles de personas que la recorren en la actualidad. La organización prevé la participación de más de 6.000 'marxaires' para esta edición.

Ruta y horarios

El itinerario completo parte de la Plaça des Güell, en Palma, y llega hasta el Santuari de Lluc, con una distancia aproximada de 48 kilómetros y una duración de entre 8 y 13 horas. El recorrido pasa por diferentes municipios y zonas del Raiguer antes de iniciar la subida final hacia la Serra: Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca, Lloseta, Selva, Santuari de Lluc.

Sin embargo, una alterantiva para quienes prefieren hacer una marcha más reducida es incorporarse en el tramo de Inca, cuya salida es a las 5.30 horas del 2 de agosto.

El recorrido contará con varios puntos de asistencia sanitaria y 8 puntos de avituallamiento en Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Selva, Caimari, Coll de sa Bataia y Monestir de Lluc.

Cartel de la 52ª edición de la 'Marxa des Güell a Lluc a Peu' / Güell a Lluc a Peu

Servicio de autocar y tren

Para la vuelta, la organización habilitará dos autocares, uno con salida desde Lluc y otro desde Selva, que trasladarán a los participantes hasta la estación de tren de Inca. Desde allí podrán continuar el viaje hasta Palma y demás localidades del Raiguer en los trenes de SFM, cuyo servicio será gratuito para los participantes de la marcha. Para utilizar estos servicios será necesario presentar el dorsal o el Pasagüell sellado, que sirve como acreditación durante el regreso.

Cortes de tráfico

Los cortes de tráfico comenzarán a las 18.30 horas en la plaza Güell y la calle Aragó de Palma. A partir de las 22.00 horas se cortará la calle Aragón (Virgen de Lluc) y, media hora después, la circulación en la calle Antoni Maura (Son Bonet).

La Ma-13A se cerrará de forma escalonada a su paso por Pont d'Inca (23.00h), Santa Maria (23.50h) , Consell (00.30h) y Binissalem (01.00h). Posteriormente, las restricciones afectarán a Lloseta y la carretera hacia Selva, entre las 1.50 y las 3.00 horas.

Desde las 3.30 horas se cortará la Ma-2130 en Selva, Caimari y el Coll de sa Bataia, mientras que los accesos finales a Lluc por la Ma-10 y la Ma-2140 quedarán restringidos desde las 4.00 horas. Los primeros participantes tienen prevista su llegada al monasterio a las 06.00h y los últimos hacia las 12.00 horas.

Inscripciones y recogida de material

El periodo de inscripción está abierto hasta el 31 de julio a través de grupguell.es. o de forma presencial en Plaça d’Espanya (Palma) de lunes a viernes en horario de17.00h a 20.00h. Igualmente, el mismo día de la marcha se podrán realizar inscripciones en la Plaça des Güell a partir de las 18:00 h y hasta las 22:00 h. El registro es individual y tiene un precio de 10 euros por persona. El dorsal se genera una vez completado el pago.

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Quienes se apunten de forma presencial en la Plaça d’Espanya recibirán el material allí mismo, mientras que los inscritos por internet podrán recogerlo en las mesas habilitadas de la Plaça des Güell, el sábado 1 de agosto, entre las 18.00 y las 23.00 horas.