Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HUELGA AEROPUERTO PALMAINCENDIO COCHE AUTOPISTA LLUCMAJORMANIFESTACIÓN TURISMO 8A SÓLLERTEMERIDAD COCHE SÓLLERMENYS TURISME MÉS VIDA DENUNCIA AFORO
instagramlinkedin

Guía de la 'Marxa des Güell a Lluc a peu 2026': cortes de tráfico, ruta, inscripciones y horarios

La 52ª edición saldrá este sábado a las 23.00 horas desde Palma y reunirá a más de 6.000 caminantes

'Pujada Lluc a Peu' 2025: Cerca de 5.000 personas completan el recorrido

'Pujada Lluc a Peu' 2025: Cerca de 5.000 personas completan el recorrido / Tonina Crespí

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

La Marxa des Güell a Lluc a Peu 2026 celebra su 52ª edición este sábado 1 de agosto a las 23.00h. Se trata de una de las caminatas populares más multitudinarias y emblemáticas de Mallorca que nació en 1974, cuando un grupo de amigos caminó hasta Lluc para agradecer a la virgen que allí se venera que una niña hubiera salido ilesa de un accidente.

Desde entonces la marcha se ha convertido en un indispensable del calendario de verano y el número de participantes ha aumentando cada año progresivamente hasta llegar a miles de personas que la recorren en la actualidad. La organización prevé la participación de más de 6.000 'marxaires' para esta edición.

Ruta y horarios

El itinerario completo parte de la Plaça des Güell, en Palma, y llega hasta el Santuari de Lluc, con una distancia aproximada de 48 kilómetros y una duración de entre 8 y 13 horas. El recorrido pasa por diferentes municipios y zonas del Raiguer antes de iniciar la subida final hacia la Serra: Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Inca, Lloseta, Selva, Santuari de Lluc.

Sin embargo, una alterantiva para quienes prefieren hacer una marcha más reducida es incorporarse en el tramo de Inca, cuya salida es a las 5.30 horas del 2 de agosto.

El recorrido contará con varios puntos de asistencia sanitaria y 8 puntos de avituallamiento en Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Selva, Caimari, Coll de sa Bataia y Monestir de Lluc.

Cartel 52 edición 'Marxa des Guell Lluc a apeu

Cartel de la 52ª edición de la 'Marxa des Güell a Lluc a Peu' / Güell a Lluc a Peu

Servicio de autocar y tren

Para la vuelta, la organización habilitará dos autocares, uno con salida desde Lluc y otro desde Selva, que trasladarán a los participantes hasta la estación de tren de Inca. Desde allí podrán continuar el viaje hasta Palma y demás localidades del Raiguer en los trenes de SFM, cuyo servicio será gratuito para los participantes de la marcha. Para utilizar estos servicios será necesario presentar el dorsal o el Pasagüell sellado, que sirve como acreditación durante el regreso.

Cortes de tráfico

Los cortes de tráfico comenzarán a las 18.30 horas en la plaza Güell y la calle Aragó de Palma. A partir de las 22.00 horas se cortará la calle Aragón (Virgen de Lluc) y, media hora después, la circulación en la calle Antoni Maura (Son Bonet).

La Ma-13A se cerrará de forma escalonada a su paso por Pont d'Inca (23.00h), Santa Maria (23.50h) , Consell (00.30h) y Binissalem (01.00h). Posteriormente, las restricciones afectarán a Lloseta y la carretera hacia Selva, entre las 1.50 y las 3.00 horas.

Desde las 3.30 horas se cortará la Ma-2130 en Selva, Caimari y el Coll de sa Bataia, mientras que los accesos finales a Lluc por la Ma-10 y la Ma-2140 quedarán restringidos desde las 4.00 horas. Los primeros participantes tienen prevista su llegada al monasterio a las 06.00h y los últimos hacia las 12.00 horas.

Inscripciones y recogida de material

El periodo de inscripción está abierto hasta el 31 de julio a través de grupguell.es. o de forma presencial en Plaça d’Espanya (Palma) de lunes a viernes en horario de17.00h a 20.00h. Igualmente, el mismo día de la marcha se podrán realizar inscripciones en la Plaça des Güell a partir de las 18:00 h y hasta las 22:00 h. El registro es individual y tiene un precio de 10 euros por persona. El dorsal se genera una vez completado el pago.

Noticias relacionadas

Quienes se apunten de forma presencial en la Plaça d’Espanya recibirán el material allí mismo, mientras que los inscritos por internet podrán recogerlo en las mesas habilitadas de la Plaça des Güell, el sábado 1 de agosto, entre las 18.00 y las 23.00 horas.

TEMAS

  • Lluc
  • inscripciones
  • Cortes de Tráfico
  • Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
  2. Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
  3. La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
  4. Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
  5. La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
  6. Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
  7. Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas
  8. La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y una quincena cancelados

Guía de la 'Marxa des Güell a Lluc a peu 2026': cortes de tráfico, ruta, inscripciones y horarios

Guía de la 'Marxa des Güell a Lluc a peu 2026': cortes de tráfico, ruta, inscripciones y horarios

El STEI critica que guardias civiles vivan en pisos sociales del IMAS con lista de espera

El STEI critica que guardias civiles vivan en pisos sociales del IMAS con lista de espera

El presidente Pedro Sánchez "feliz" por su encuentro con Marga Prohens en Mallorca

El presidente Pedro Sánchez "feliz" por su encuentro con Marga Prohens en Mallorca

El rapero Teo Lucadamo levanta a ses Voltes con su mensaje a favor de la manifestación turística: "Puta policía"

El rapero Teo Lucadamo levanta a ses Voltes con su mensaje a favor de la manifestación turística: "Puta policía"

La Aemet activa el aviso amarillo por calor en Mallorca este jueves y lo amplía para el viernes

'Menys Turisme, Més Vida' denuncia el contraste de ses Voltes: 3.500 para un concierto frente a las restricciones de acceso en la manifestación

'Menys Turisme, Més Vida' denuncia el contraste de ses Voltes: 3.500 para un concierto frente a las restricciones de acceso en la manifestación

UGT desmiente al Govern y niega un refuerzo de plantilla de agentes portuarios ante el eclipse solar

UGT desmiente al Govern y niega un refuerzo de plantilla de agentes portuarios ante el eclipse solar

Nueva temeridad al volante en la carretera de Sóller: dos mujeres sacan medio cuerpo por la ventanilla con el coche en marcha

Nueva temeridad al volante en la carretera de Sóller: dos mujeres sacan medio cuerpo por la ventanilla con el coche en marcha
Tracking Pixel Contents