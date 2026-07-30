Estarellas cree que Sánchez ha sido imprudente al apoyar al delegado tras los incidentes del 26-J

La vicepresidenta del Govern, Antònia Estarellas, que esta mañana ha estado presente en el acto de homenaje a las dos víctimas asesinadas en el atentado terrorista perpetrado hace 17 años en Palmanova, ha puesto en duda que los compromisos anunciados ayer por Pedro Sánchez, en su visita a Mallorca, se vayan a cumplir. Y también ha considerado que Sánchez ha actuado de manera imprudente al anunciar su apoyo al delegado del Gobierno por su actuación tras los incidentes de la protesta del 26-J, sin conocer el contenido del informe que se está realizando para determinará las circunstancias que motivaron la carga policial.

Estarellas coincidió con la presidenta Prohens, que ya señaló ayer por la tarde su falta de esperanza de que el presidente Sánchez adopte medidas para que se solucionen los problemas más graves que está sufriendo Baleares y que fueron puestos sobre la mesa en la reunión que se celebró en el Consolat de la Mar. Recordó que el año pasado, en su anterior visita, el líder socialista también anunció una serie de compromisos, pero que al final no se ha cumplido ni uno solo de ellos.

La vicepresidenta se refirió a un tema que afecta a su departamento, como es la migración que está sufriendo Baleares como consecuencia de la llegada masiva de pateras, y señaló que desde el Ejecutivo no se está adoptando ninguna medida para resolver este tema. “No solo no se ha disminuido la migración, sino que cada vez llegan más pateras a Baleares. Las barcas son cada vez más grandes y trasladan a más gente”.

Estarellas insistió en el drama humanitario que se está produciendo porque cada vez está muriendo más personas durante la travesía, y aseguró que los datos sobre el flujo migratorio que padece Baleares son incontestables. Detalló que en estos momentos hay 850 menores migrantes bajo la tutela de las autoridades de Baleares, por lo que consideró que no tiene sentido que desde Madrid se ordene el traslado a las islas de otros chicos que llegaron en patera a Canarias. Sin embargo, recordó que “la ministra, en su visita a Mallorca, fue la primera que dijo que no tenía sentido que trasladaran a más menores a Baleares porque reconocía el problema que estábamos sufriendo. Sin embargo, la semana pasada nos comunicaron que nos enviaban a otros tres chicos”, lo que a su juicio evidencia que los compromisos que anuncian los representantes del Gobierno nacional después no se cumplen.

La vicepresidenta aseguró que no solo desde Madrid se incumplen las promesas sobre el problema de la migración, sino que también se actúa de la misma manera ante otras reclamaciones. “Hace cuatro años que le estamos trasladando al Gobierno algunas reclamaciones que representan grandes problemas para las islas. Uno de ellos ha sido pedir que se limite el crecimiento del aeropuerto de Palma, a través de la cogestión. Si estamos realizando un gran esfuerzo para contener el credimiento turístico no tiene ningún sentido que esta ampliación del aeropuerto se convierta en el gran escaparate para el turista que nos visita”. Por ello, calificó las declaraciones de Pedro Sánchez, tras entrevistarse con Prohens, de “palabras institucionales, que después no se convierten en hechos. Al menos en Baleares no hemos visto que ninguno de los compromisos que anuncia Sánchez después se cumpla”.

También señaló que cree que Sánchez fue muy imprudente al defender publicamente al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, tras su polémica actuación tras las cargas policiales ocurridas el pasado domingo al final de la protesta contra el exceso de la industria turística. Estarellas señaló que el presidente debería esperar a conocer el informe interno que se está realizando sobre lo ocurrido, antes de mostrar su apoyo al delegado.

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También calificó de “imágenes impactantes” las grabaciones en las que los policías aparecen cargando y agrediendo a un grupo de manifestantes. Estarellas señaló que consideraba que se había realizando una mala planificación a la ahora de autorizar el recorrido, que depende de la Delegación del Gobierno, porque la protesta terminaba en un lugar muy estrecho y con un aforo muy limitado. Por ello, pidió que se aclaren los hechos, se depuren las responsabilidades y que nos hechos como los ocurridos el pasado domingo en Palma no se vuelvan a producir.