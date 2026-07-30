La cesta de la compra vuelve a subir y se acerca al máximo alcanzado en abril

El precio de la cesta de la compra ha vuelto a subir en julio. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de un incremento del 0,5% en los productos básicos, lo que sitúa su coste muy cerca del máximo alcanzado el pasado mes de abril.

El dato coincide con la publicación del avance del IPC interanual de julio, que se sitúa en el 3,5%, tres décimas por encima del registrado en junio.

Según la OCU, la retirada de las ayudas a los carburantes y la electricidad, junto con la prolongación de la guerra de Irán, está repercutiendo en una nueva subida de precios, especialmente entre los alimentos frescos y los productos de droguería.

El pescado es la categoría que más sube

La partida que más se ha encarecido durante julio es el pescado, con una subida del 2,75%.

A continuación aparecen los productos de droguería e higiene, que aumentan un 1,73%, y las frutas y verduras, con un incremento del 1,18%. También suben las bebidas, un 0,65%; los productos lácteos, un 0,42%; y la carne y charcutería, un 0,24%.

La única partida que baja de precio es la de los alimentos de despensa, con un descenso del 0,70%. Esta categoría agrupa alimentos envasados, productos no perecederos y básicos de larga duración.

Entre los alimentos básicos analizados, las mayores subidas se producen en las ensaladas preparadas, cuyo precio aumenta un 22,95%. Las sardinas se encarecen un 17,93%, mientras que los pimientos verdes suben un 8,34% y las manzanas, un 7,60%. También destaca el incremento del café molido, que registra una subida del 5,76%.

Suben los productos de limpieza e higiene

El encarecimiento también afecta a productos habituales de droguería e higiene. El limpiador universal para el hogar es el que más sube dentro de esta categoría, con un aumento del 8,67%. Le siguen las compresas, con una subida del 3,62%; el lavavajillas a mano, con un 3,59%; y el gel de ducha, con un incremento del 3,37%.

El estudio de la OCU analiza cada mes la evolución de los precios de 100 alimentos frescos y en conserva, además de los productos de droguería e higiene más habituales. El seguimiento se realiza en ocho cadenas de supermercados: Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Dia, Mas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés.

La OCU señala que el IPC general acumula un incremento del 23,9% durante los últimos cinco años. En el caso de los alimentos, la subida acumulada durante ese mismo periodo se sitúa alrededor del 36%.

La OCU reclama una rebaja del IVA

Ante el encarecimiento de los productos básicos, la organización insiste en pedir al Gobierno que reduzca el IVA de los alimentos básicos del 4% al 0%. La OCU considera que esta reducción también debería incluir la carne y el pescado.

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Según su último Estudio de Solvencia Familiar, estas dos partidas resultan difíciles o muy difíciles de afrontar para hasta un 40% de las familias.