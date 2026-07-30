La Bonoloto deja más de 90.000 euros en pleno centro de Palma

El sorteo de la Bonoloto celebrado este pasado miércoles, 29 de julio, ha dejado un premio de 90.290 euros en Mallorca. Un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) compró su boleto en una de las calles más transitadas de Palma, llevándose uno de los premios más cuantiosos de la jornada .

El billete agraciado fue sellado en el Despacho Receptor nº 61.060, correspondiente al estanco Homar. Este establecimiento, situado en el número 25 de la calle Sindicat, está regentado por los hermanos Miquel y Gori Homar.

Junto al afortunado en Mallorca, Loterías y Apuestas del Estado ha informado de la existencia de un segundo boleto premiado en esta misma categoría, el cual ha sido validado en la localidad malagueña de Benajarafe.

Combinación ganadora y bote acumulado

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 6, 9, 13, 18, 31 y 38, con el 39 como número complementario y el 8 como reintegro. Según los datos oficiales, la recaudación total de este escrutinio ascendió a 3.002.612 euros.

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Por otro lado, la suerte esquivó el premio mayor. Al no registrarse ningún acertante de Primera Categoría (seis aciertos), el primer premio ha quedado desierto. De este modo, el bote generado se acumulará para la próxima cita de la Bonoloto, en la que un único acertante de máxima categoría podría llegar a ganar hasta 2.800.000 euros.