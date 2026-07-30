Biel Garau, uno de los manifestantes heridos: «Protestábamos pacíficamente y, sin mediar palabra, cargaron contra nosotros»

Biel Garau Estarellas (Cala Rajada, 29 años) nunca imaginó que acabaría convertido en uno de los rostros de las cargas policiales del pasado domingo al término de la manifestación contra la masificación turística en Palma. Matemático y residente en Palma, acudió a la protesta como un manifestante más. Horas después, un vídeo grabado por el cámara Manel Albertí para IB3, en el que se ve cómo tres agentes antidisturbios corren hacia él y comienzan a golpearle sin ningún motivo aparente, había dado la vuelta a las redes sociales y aparecía en medios nacionales e internacionales.

Sin embargo, Garau insiste desde el primer momento en que no quiere que el foco esté sobre él. «Mis golpes son lo de menos teniendo en cuenta todo lo que ha pasado», afirma. Recuerda que hay personas con heridas mucho más graves e incluso hospitalizadas, y asegura que solo ha accedido a contar su relato para «dar visibilidad a lo ocurrido» y evitar que la violencia desvíe la atención del motivo de la protesta. «Lo que querían claramente era eclipsar nuestro mensaje», sostiene.

El joven asegura que durante toda la concentración no protagonizó ni vio ningún altercado. Cuando ya acababa la protesta, en la zona de Ses Voltes, recuerda, aparecieron los policías, comenzó la violencia y se produjo la escena: «En el vídeo se ve claramente que tengo un móvil en la mano, que estoy desarmado e indefenso, quieto, y sin mediar palabra empiezan a pegarme», relata. Explica que había conseguido acceder a ses Voltes antes de que se cerraran los accesos y que, cuando terminó el acto, él y otros manifestantes se encontraron con un amplio dispositivo policial que, asegura, dificultaba incluso abandonar la zona. «No entendíamos qué hacían allí», recuerda: «Si querían que nos dispersáramos, hicieron justamente lo contrario».

Biel Garau Estarellas, matemático mallorquín de 29 años, víctima de las cargas policiales en la manifestación el pasado domingo. / DM

Una de las marcas que tiene Biel Garau en el hombro a raíz de los porrazos en las cargas policiales. / DM

Durante aproximadamente una hora, asegura, la tensión fue aumentando sin que hubiera comunicación entre los agentes y los manifestantes. «En ningún momento hubo ninguna intención de diálogo por su parte. No nos dijeron qué hacían allí ni qué querían», explica. Según su relato, las primeras cargas comenzaron de forma intermitente contra algunos manifestantes que protestaban verbalmente por el despliegue policial: «No representábamos ninguna amenaza física», sostiene.

Afirma que antes de recibir los golpes presenció varias escenas que todavía hoy le cuesta recordar. La que más le marcó fue la de una joven que cayó al suelo con una herida abierta en la cabeza. «Que me pegaran a mí es lo de menos. Me indignó mucho más todo lo que vi antes», resume. Recuerda cómo varias personas intentaban atenderla mientras, según su versión, otro manifestante que trató de ayudarla también recibió porrazos: «Me he puesto a llorar varias veces explicándolo. Esa imagen es la que más me ha quedado».

También critica que las ambulancias no pudieron acceder a la zona de las cargas policiales y las personas heridas, como aquella joven, tuvieron que ser evacuadas por los propios manifestantes hasta un lugar donde pudiera acceder un vehículo de emergencias. «Era una manifestación multitudinaria y, con el dispositivo policial que había, nadie entiende que no hubiera ambulancia preparadas en el lugar», lamenta.

Poco después llegó su turno. En el vídeo, que ha corrido como la pólvora, se ve cómo Garau está en la explanada del Parc de la Mar, con su teléfono móvil en las manos, cuando tres agentes antidisturbios avanzan hacia él. «Uno de ellos me miró, miró hacia atrás como esperando una señal y los tres se abalanzaron sobre mí», relata. «Intenté cubrirme con los brazos porque los porrazos iban directos a la cabeza, al torso y las piernas». Añade que en ningún momento trató de enfrentarse a los policías, tal y como se ve en el vídeo: «No estaba haciendo nada. Simplemente protestaba pacíficamente».

Los golpes le han dejado contusiones fuertes en piernas y hombros. Aunque no necesitó asistencia médica en el momento, al día siguiente acudió a un centro sanitario para tener un parte de lesiones, que ahora formará parte de la denuncia colectiva que impulsa la plataforma Menys Turisme, Més Vida. «Voy a denunciar simplemente para dar más fuerza a la protesta», explica. Los organizadores le recomendaron esperar para incorporarse a la acción judicial conjunta que han anunciado.

Una contusión en el muslo del manifestante Biel Garau Estarellas. / DM

Reconoce que la repercusión del vídeo le ha «sobrepasado»: «He recibido decenas de mensajes preocupándose por mí, he dado entrevistas, estoy un poco saturado y todavía en 'shock'», admite. Insiste en que su caso, y el vídeo que protagoniza, no debe ser el centro del debate, aunque considera que las imágenes han dado una enorme proyección internacional a lo ocurrido. «Pero no me gustaría que el motivo que hizo salir a decenas de miles de personas a la calle quede en un segundo plano», añade. Dos días después volvió a manifestarse frente a la Delegación del Gobierno para protestar por la actuación policial: «Lo que han conseguido es exactamente lo contrario de lo que pretendían: ahora tenemos más motivos para seguir protestando», afirma. «Estoy afectado, indignado y con una enorme impotencia», añade: «Espero que todo esto tenga repercusión política porque no se puede tolerar».

Este diario ha podido contactar con al menos otros cuatro manifestantes que también resultaron heridos en las cargas policiales, que tienen partes médicos y algunos se sumarán a la denuncia colectiva, uno de ellos incluso requirió ingreso hospitalario, si bien rechazan hacer declaraciones por temor a la exposición. Garau insiste en que su caso es «uno entre muchos», que simplemente pone voz a una escena que «no tiene justificación de ningún modo» y que espera, al igual que el resto de manifestantes, que lo sucedido tenga consecuencias políticas y judiciales.