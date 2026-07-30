Baleares recibirá cerca de 3.444 millones de euros en entregas a cuenta en 2027, un 8,7% más que en 2026

El Ministerio de Hacienda comunicó este miércoles a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027 que, en el caso de Baleares, serán de 3.444 millones de euros, un 8,7% más que en 2026.

Según ha informado el Ministerio, si a esta cifra se suma la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 4.668 millones, un 11% superior en comparación con el anterior ejercicio, lo que destacan que supone un nuevo récord histórico en este capítulo.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las CCAA y ha recordado que este volumen de recursos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

El nuevo sistema aportaría 412 millones adicionales

Según añade, las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondría 412 millones adicionales para Baleares.

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Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una "condonación histórica de la deuda autonómica", que para las Islas es de 1.741 millones.