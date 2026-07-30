Fenómeno Astronómico
Las agencias de viaje de Baleares recomiendan adelantar entre dos y tres horas la salida hacia el Aeropuerto de Palma el día del eclipse
AVIBA, en coordinación con AENA, aconsejan que residentes y turistas sean más precavidos en su trayecto hacia Son Sant Joan para evitar incidencias por las restricciones de tráfico previstas el 12 de agosto
Quienes tengan previsto volar desde el Aeropuerto de Palma el 12 de agosto deberán salir de casa con bastante más margen del habitual. La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA) recomienda adelantar entre dos y tres horas el desplazamiento hacia Son Sant Joan ante las restricciones de tráfico previstas durante la jornada del eclipse total de sol y la elevada afluencia de personas que se espera en distintos puntos de Mallorca.
Coordinación el día del eclipse en Mallorca
La recomendación forma parte del dispositivo de coordinación que la asociación mantiene con AENA y con las agencias de viajes de Baleares para adaptar la operativa turística a una jornada en la que miles de personas se desplazarán por la isla para presenciar el fenómeno astronómico.
Más horas de adelanto
La entidad aconseja que tanto residentes como turistas salgan con, al menos, dos horas adicionales de antelación respecto a lo habitual. En el caso de quienes se desplacen desde las zonas más alejadas del aeropuerto o desde municipios donde habrá restricciones de circulación, el margen recomendado aumenta hasta las tres horas para evitar imprevistos que puedan comprometer la llegada al vuelo.
Tras conocer las previsiones trasladadas por la Jefatura Provincial de Tráfico, AVIBA ha pedido a las agencias receptivas que adapten la planificación de los traslados al aeropuerto. Asimismo, reforzarán la coordinación con las empresas de transporte discrecional e incrementarán los recursos disponibles para hacer frente a las posibles demoras derivadas de las restricciones de circulación. El objetivo es garantizar que los pasajeros lleguen a Son Sant Joan con la suficiente antelación y evitar que las retenciones puedan comprometer la salida de sus vuelos.
Incremento de pasajeros en el Aeropuerto
La coordinación con AENA también pretende anticiparse a un posible incremento de pasajeros que decidan acudir con muchas horas de antelación a Son Sant Joan para evitar problemas de acceso derivados de las restricciones de movilidad que aplicarán las distintas administraciones.
Además, la asociación ha solicitado que los viajeros con un vuelo programado puedan atravesar los controles de tráfico mostrando simplemente su billete de avión o la correspondiente reserva. A su juicio, esta acreditación debería ser suficiente para permitir el acceso de vehículos particulares, taxis, VTC y transporte discrecional cuando el destino sea el aeropuerto, evitando así que las limitaciones de circulación puedan provocar la pérdida de vuelos.
AVIBA considera que la planificación y la coordinación entre administraciones, empresas y operadores de transporte serán determinantes para minimizar las incidencias durante una jornada que se prevé excepcional por el elevado volumen de desplazamientos que coincidirán con el eclipse total de Sol.
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