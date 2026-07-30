La Aemet activa el aviso amarillo por calor en Mallorca este jueves y lo amplía para el viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Mallorca para este jueves, 30 de julio, y mantiene la alerta de cara al viernes, cuando el episodio de calor se intensificará y afectará a un mayor número de zonas de la isla.

Las temperaturas máximas podrán alcanzar este jueves los 37 grados en el interior y el norte y nordeste de Mallorca, mientras que el viernes los termómetros subirán hasta los 38 grados en estas mismas áreas. Además, el aviso se extenderá también al sur de la isla, donde se prevén valores de hasta 36 grados.

En ambos casos, la alerta permanecerá activa entre las 12.00 y las 19.59 horas, coincidiendo con las horas de mayor insolación, y presenta una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %, según la información facilitada por la Aemet.

Calor intenso este jueves

Para este jueves, el organismo estatal ha decretado el nivel amarillo por altas temperaturas en el interior y en el norte y nordeste de Mallorca, donde se espera que las máximas alcancen los 37 grados durante la tarde.

Las temperaturas más elevadas se registrarán previsiblemente en las comarcas del interior, donde el calor suele intensificarse durante los episodios estivales debido a la escasa influencia de las brisas marinas. En el litoral, aunque los valores serán algo más moderados, la sensación térmica también podrá resultar elevada durante las horas centrales del día.

La Aemet recomienda seguir la evolución de las previsiones meteorológicas, ya que las temperaturas pueden variar ligeramente en función de la evolución de la masa de aire cálido.

El viernes suben aún más los termómetros

La situación será todavía más adversa el viernes, 31 de julio. La Aemet mantiene el aviso amarillo en el interior y el norte y nordeste de Mallorca, donde las temperaturas máximas podrán alcanzar los 38 grados, un grado más que durante la jornada anterior.

Como principal novedad, el organismo meteorológico amplía la alerta al sur de Mallorca, donde se prevén temperaturas de hasta 36 grados.

Asimismo, la previsión señala que estos umbrales podrían superarse de forma puntual en algunas zonas del interior de la isla y en el municipio de Llucmajor, uno de los puntos donde habitualmente se registran las temperaturas más elevadas durante las entradas de aire cálido.

Los avisos permanecerán vigentes también entre las 12.00 y las 19.59 horas, con una probabilidad de ocurrencia situada entre el 40 % y el 70 %.

Recomendaciones ante el episodio de calor

Ante este episodio de altas temperaturas, las autoridades aconsejan extremar las precauciones durante las horas centrales del día. Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse correctamente hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros y reducir la actividad física intensa al aire libre en las horas de mayor calor.

También se recuerda la importancia de prestar especial atención a las personas más vulnerables, como los mayores, los niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas, así como de no dejar nunca a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados.

Noticias relacionadas

Aviso amarillo

El aviso amarillo es el primer nivel de alerta establecido por la Aemet para fenómenos meteorológicos potencialmente adversos. Aunque no implica un riesgo meteorológico generalizado para la población, sí advierte de la posibilidad de que determinadas actividades se vean afectadas y recomienda adoptar medidas de prevención, especialmente en el caso de las personas más sensibles al calor.