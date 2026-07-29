La UIB refuerza el control de las especies invasoras con una aplicación que ya suma 1.200 avisos

La erradicación de la avispa asiática convirtió a Baleares en un referente europeo en la lucha contra las especies invasoras. Sin embargo, los investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) aseguran que ese éxito no significa que el problema haya desaparecido. La llegada de la avispa oriental al archipiélago y la detección de un nuevo ejemplar de avispa asiática en una trampa durante 2025 han llevado al equipo a dar un paso más con un nuevo proyecto de vigilancia.

Después de finalizar en 2024 el proyecto centrado en la avispa asiática, los investigadores del grupo de Entomología Aplicada (Bee-etal Lab) de la UIB, junto con científicos del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), pusieron en marcha InvasApp. Se trata de una aplicación con la que pretenden detectar de forma temprana hasta 24 especies invasoras que pueden poner en riesgo la biodiversidad de las Illes Balears.

La nueva herramienta busca implicar a la ciudadanía para que pueda avisar cuando detecte alguna especie sospechosa. Después, esos avisos son revisados por especialistas, que confirman si realmente se trata de una especie invasora. En esta ocasión, además de la avispa asiática, la aplicación también permite informar de otras especies que preocupan a los investigadores.

Durante la presentación, el investigador Cayetano Herrera destacó la buena acogida que ha tenido la aplicación desde su puesta en marcha. Según explicó, InvasApp ya ha recibido “alrededor de 1.200 avisos”, muchos de ellos relacionados con la avispa asiática y la avispa oriental, dos especies sobre las que actualmente se centra buena parte del seguimiento.

La avispa oriental, nueva especie invasora en Baleares

La llegada de la avispa oriental supone ahora uno de los principales desafíos para los investigadores y las administraciones. Esta especie fue detectada por primera vez en Baleares en 2024 y presenta características diferentes a las de la avispa asiática, lo que complica su localización y control.

La técnica del Servei de Protecció d'Espècies del Govern de les Illes Balears, Irene Garneria, explicó que las avispas orientales "tienen unas características propias diferentes a las asiáticas y son más difíciles de seguir". Además, señaló que, aunque el objetivo sigue siendo localizar y retirar todos los nidos que aparezcan, todavía no saben si el protocolo que dio tan buenos resultados con la avispa asiática será “igual de eficaz“ frente a esta nueva especie.