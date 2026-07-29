Son Espases recibe alrededor de 30 sillones ergonómicos para mejorar el servicio de Neonatología

El Hospital Universitario Son Espases ha recibido este miércoles veintisiete sillones ergonómicos más para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de neonatos, donados por el equipo de voluntariado de Acciones de Corazón IKEA Islas Españolas y Caribe.

Los sillones multifuncionales están diseñados para ofrecer más comodidad y un descanso más reconfortante durante las largas estancias hospitalarias, y se adaptan a las necesidades de las familias, los acompañantes y el personal sanitario. Incorporan un sistema mediante el cual pueden ajustarse en diferentes posiciones y ruedas con frenos para moverlas de forma segura.

Además, también pueden utilizarse durante la recuperación de los pacientes pediátricos, ya que facilitan su movilidad y sedestación cuando evolucionan favorablemente.

La Unidad permanece abierta las veinticuatro horas del día y acoge a las familias que acompañan a los recién nacidos día tras día. En este contexto, "mejorar su bienestar" forma parte del compromiso de Son Espases de avanzar "hacia una atención más humana e integral", que también tiene en cuenta a las personas que acompañan y cuidan a los pacientes, apuntan en el comunicado publicado.

Estos veintisiete sillones se suman a los doce ya instalados por el equipo de voluntarios de Acciones de Corazón IKEA Islas Españolas y Caribe en la UCIP el pasado mayo.