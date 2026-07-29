Sánchez cierra filas con Alfonso Rodríguez pese a las críticas: "Tiene toda la confianza del Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado filas este miércoles con el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras la polémica generada por las cargas policiales al término de la manifestación por la vivienda y contra la masificación turística celebrada el pasado fin de semana en Palma. El jefe del Ejecutivo ha expresado su "absoluta confianza" en Rodríguez, ha destacado su trayectoria política y de gestión y ha pedido esperar al resultado de la investigación abierta sobre la actuación policial.

Sánchez ha respondido de este modo al ser preguntado por las cargas policiales registradas al finalizar la protesta, después de que el propio delegado del Gobierno calificara de "innecesaria" parte de la actuación y anunciara la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido. Lejos de cuestionar su gestión, el presidente del Gobierno ha respaldado de forma explícita a Rodríguez.

"Finalmente trasladarles la absoluta confianza por parte del Gobierno de España en el delegado del Gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es hacer bien su trabajo", ha afirmado Sánchez. El presidente ha insistido en que el Ejecutivo esperará "a ver cuál es el resultado de esta investigación" antes de extraer conclusiones.

"Él mismo ha dicho que se ha abierto una investigación para saber exactamente qué responsabilidades se pueden dirimir en relación con esas cargas", ha señalado el presidente, quien ha evitado pronunciarse sobre la actuación de los agentes hasta conocer las conclusiones de esa investigación.

Vincula la protesta con la crisis de la vivienda

Durante su respuesta, Sánchez ha sostenido que la movilización estaba relacionada principalmente con la emergencia habitacional que atraviesan las Islas Baleares y con el impacto que el uso turístico de las viviendas tiene sobre el acceso a la vivienda para los residentes. "Si la información no me falla, esta manifestación está vinculada más a la causa de la vivienda y a la carestía de la vivienda", ha señalado, antes de afirmar que el turismo está dificultando el acceso a la vivienda para la ciudadanía balear.

El presidente ha asegurado que el Gobierno "empatiza" con las reivindicaciones de los manifestantes y ha defendido la Ley de Vivienda como principal herramienta para intervenir un mercado que considera "absolutamente desbocado". También ha reclamado a las comunidades gobernadas por el PP que apliquen los mecanismos previstos en esa norma para contener los precios del alquiler y de la compra de vivienda.

Defiende el modelo turístico del Gobierno

Preguntado también por las críticas al modelo turístico, Sánchez ha reivindicado la política desarrollada por el Ejecutivo en esta materia y ha defendido las inversiones realizadas para avanzar hacia un turismo "más sostenible" y de "mayor calidad".

"No ha habido un Gobierno que haya apostado de manera más clara e invertido más recursos económicos para que el turismo gane en sostenibilidad, la planta hotelera se pueda modernizar y el turismo que viene a nuestro país sea un turismo de mayor calidad y con mayor capacidad de gasto", ha asegurado el presidente.