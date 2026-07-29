Representantes de 61 pueblos y tres ciudades de Mallorca participarán en la cadena solidaria por Palestina
Este acto, organizado por la entidad 'Marxes de Mallorca per Palestina', se celebrará este viernes por la tarde en el Paseo Marítimo de Palma para denunciar la situación que está viviendo el pueblo palestino
Las coordinadoras de la iniciativa alertan de que los ataques "no han cesado" pese al alto el fuego y que la población sigue careciendo de necesidades básicas, como "alimentos, agua o ayuda sanitaria"
La plataforma ciudadana ‘Marxes de Mallorca per Palestina’ ha convocado una cadena solidaria en apoyo al pueblo palestino que se celebrará este viernes, 31 de julio, a partir de las 19.30 horas en el Paseo Marítimo de Palma. La iniciativa pretende denunciar la situación que vive la población palestina, especialmente en Gaza y Cisjordania, y reclamar el fin de la violencia y de la crisis humanitaria que, según la organización, continúa agravándose.
La convocatoria contará con la participación de representantes de 61 pueblos y tres ciudades de Mallorca (Palma, Inca y Manacor), que acudirán con las pancartas utilizadas en las movilizaciones del año pasado. En aquella edición, la organización asegura que unas 22.000 personas participaron en las concentraciones celebradas simultáneamente en distintos puntos de la isla.
El punto de encuentro será la calle del Contramuelle Mollet y los asistentes recorrerán el paseo hasta el Moll Vell, junto a la Catedral de Palma, donde comenzará la cadena humana. Además, el acto incluirá una puesta en escena de carácter visual para representar la realidad que vive la población palestina.
Las coordinadoras de la iniciativa, María Durán, vecina de Manacor, y Joana Maria Fiol, de Montuïri, aseguran que, pese al anuncio de un alto el fuego en Gaza, “los ataques no han cesado, ya que bombardeos continúan y que la población sigue teniendo graves dificultades para acceder a alimentos, agua potable y asistencia sanitaria”. Según explican, “numerosos camiones cargados de alimentos no hayan podido acceder a la Franja de Gaza”.
La plataforma también denuncia el aumento de la violencia en Cisjordania, donde, según afirman las coordinadoras, se han producido “ataques contra aldeas palestinas, incendios de viviendas y desplazamientos forzosos de la población debido a la expansión de los asentamientos israelíes”. Asimismo, sostiene que estas actuaciones suponen “una vulneración de los derechos humanos”.
Durante la presentación del acto, las organizadoras recuerdan que, según sus datos, Palestina ha perdido “más del 85 % de su territorio desde 1948” y señalan que el conflicto ha provocado “decenas de miles de víctimas mortales, muchas de ellas mujeres y menores de edad”.
Con esta nueva movilización, Marxes de Mallorca per Palestina hace un llamamiento a la ciudadanía mallorquina para que participe en la cadena solidaria y muestre su apoyo al pueblo palestino ante la situación que, según la plataforma, continúa viviendo el territorio.
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