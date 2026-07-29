Prohens: "El presidente Sánchez no ve mal la cogestión aeroportuaria en Baleares"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha despachado este miércoles en el Consoltat de Mar con Pedro Sánchez (antes de su encuentro con el rey Felipe VI) en una reunión en el que le ha vuelto a reclamar las reivindicaciones de Baleares, entre ellas, un pacto en política migratoria, sobre todo ante "la situación" en Formentera con la ruta de Argelia consolidada, el régimen especial para las islas en financiación, compromiso con el convenio de carreteras y ferroviario o la cogestión en los aeropuertos. En este sentido, la popular, muy crítica con los planes de Aena en su apuesta por el crecimiento cuando los ciudadanos reclamen límites al turismo, ha trasladado que Sánchez "no ve mal ampliar" la participación de Baleares en los órganos de decisión en los aeródromos.

Prohens defiende la ley balear de Cogestión Aeroportuaria, que también pretende que los consells insulares tenga "voz" en los comités de participación de los tres aeropuertos. Sánchez "me dice lo mismo que el año pasado, que no lo ve mal", para renglón seguido criticar que "su partido no lo ha visto bien" por la falta de apoyo del PSIB-PSOE a la iniciativa.

La líder del Consolat subraya que la ley que se propugna desde Baleares reclama mayor participación en la cogestión aeroportuaria sin invadir ámbitos de la Constitución o de la Unión Europea, a diferencia de las pretensiones en otros territorios del Estado Español. Como "principales puertas de entrada" al archipiélago Prohens quiere que las islas tengan voz ante las decisiones unilaterales del gestor aeroportuario. "No puede ser que todos vamos alineados en poner límites y Aena apruebe un DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) de 31 a 36 millones de pasajeros en 2031". Además, Aena acoterá la ampliacón del aeródromo de Ibiza (tras el de Palma), donde hay "sospechas" de que se pretende construir "una discoteca", asegura alarmada la presidenta. Cuestiona las intenciones de Aena y reclama que se alinee a las políticas de contención y al turismo responsable.

En ese sentido recordaba que mientras el Govern invierte en turismo responsable Aena propugne el de excesos, en alusión al anuncio en alemán que finalmente fue retirado en el aeropuerto de Palma.