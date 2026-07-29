PP y Vox se unen a Més para pedir la dimisión de Alfonso Rodríguez en el Consell de Mallorca

El último pleno del curso político en el Consell de Mallorca ha dejado esta tarde una alianza inesperada en sus compases finales. Més per Mallorca ha conseguido llevar a votación su petición de dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez (PSOE), por la actuación policial durante la multitudinaria manifestación del 26J en Palma, y lo ha hecho gracias a una fórmula que ha terminado reuniendo a los ecosoberanistas con PP, Vox y Coalició per Mallorca. La maniobra se ha resuelto entre el desconcierto y el enfado de las filas socialistas y el jolgorio de las bancadas del equipo de gobierno.

La petición de dimisión no figuraba inicialmente entre los puntos de la moción que Més había llevado al pleno sobre la defensa del territorio y las reivindicaciones de la protesta, aunque el partido ya hubiera hecho pública su postura respecto a Rodríguez tras las cargas policiales del domingo. Ha aparecido al final del debate, cuando todos los grupos ya habían intervenido y el ecosoberanista Biel Payeras ha aprovechado su último turno para reclamar la salida del delegado del Gobierno y plantear que el pleno del Consell hiciera suya la exigencia.

La propuesta ha abierto entonces unos minutos de confusión. El secretario general ha advertido en un primer momento de que no podía incorporarse un punto nuevo a la moción una vez desarrollado el debate. La imposibilidad inicial de someter la petición a votación ha provocado conversaciones y momentos de tensión entre PSOE y PP mientras se buscaba una fórmula que permitiera introducirla.

La solución ha llegado finalmente de la mano de PP, Vox y Coalició per Mallorca, que han presentado una enmienda in voce con la petición de dimisión. Més la ha aceptado y el nuevo punto ha podido incorporarse a la moción y someterse a votación. El desenlace ha provocado jolgorio entre los consellers de PP y Vox y un visible malestar en las filas del PSOE, mientras Més se ha mantenido al margen de la celebración pese a haber impulsado la iniciativa. "El Pleno del Consell de Mallorca exige la dimisión o asunción de responsabilidades políticas al Delegado del Gobierno en Baleares y al ministro del Interior, com a máximos responsables políticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los hechos ocurridos en la manifestación", rezaba el texto aprobado.

Hasta ese giro final, el debate había discurrido por cauces bastante más previsibles. La moción de Més partía de la masiva movilización del domingo contra la masificación turística y combinaba la defensa del territorio con la condena de la actuación policial. La iniciativa también ha condenado las agresiones a manifestantes y al fotoperiodista Xavi Hurtado y ha reclamado una investigación para determinar las responsabilidades derivadas de la actuación policial.

Antes de la polémica, las intervenciones se habían centrado en la masificación turística, la defensa del territorio y los incidentes ocurridos durante la manifestación, a cargo de la moción que presentaban los ecosoberanistas. El PSOE ha compartido buena parte del diagnóstico de Més y su conseller Gabriel Alomar ha responsabilizado a las políticas de PP y Vox de un modelo de crecimiento que, ha asegurado, complica la vida de los mallorquines.

Coalició per Mallorca ha buscado una posición intermedia. La consellera Magdalena Vives ha rechazado tanto utilizar los actos vandálicos para desacreditar la movilización como minimizar conductas que no considera propias de una protesta pacífica. "No decidismo entre dos relatos o dos extremos, decidimos Mallorca", ha resumido. Vox ha sido más duro con la moción. David Gil ha acusado a Més de no acudir al pleno a defender el territorio, sino a "sentar a la Policía en el banquillo" por su actuación durante la protesta.

El PP, por su parte, ha reconocido que Mallorca ha alcanzado un "límite turístico" que genera saturación y malestar, aunque ha condenado las pintadas y los incidentes. Su portavoz, Núria Riera, también ha reclamado explicaciones al delegado del Gobierno y ha cuestionado su gestión de la actuación policial, una crítica que ha cobrado otra dimensión minutos después con la petición de dimisión de Payeras.