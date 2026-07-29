Perseidas y eclipse solar: el doble espectáculo astronómico que vivirá Mallorca este 12 de agosto

Este 12 de agosto el cielo de Mallorca ofrecerá un espectáculo que podría no volver a repetirse. El eclipse solar no será el único fenómeno astronómico visible, sino que al empezar el ocaso y durante la madrugada se podrán contemplar las 'llàgrimes de Sant Llorenç'.

En concreto, el máximo de las perseidas se producirá durante la noche del 12 al 13 de agosto entre las 4.00 y las 6.00 horas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) prevé, no obstante, una actividad elevada desde las 23.00 horas del día 12.

Además, en esta jornada, la observación de las estrellas fugaces será especialmente favorable, ya que, horas antes, al atardecer, se producirá el eclipse total de Sol con luna nueva, por lo que la ausencia de luz lunar dejará el cielo más oscuro.

Para observar estos meteoros es mejor hacerlo desde lugares oscuros y despejados, sin telescopios ni prismáticos. Según el IGN, en condiciones óptimas pueden superar los 100 meteoros por hora, aunque la cifra varía y resulta difícil de predecir.