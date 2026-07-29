Las patronales firman un acuerdo de equiparación salarial en la educación 0-3 concertada que CCOO, UGT y STEI tachan de "papel mojado"

El anuncio a bombo y y platillo de un acuerdo para la equiparación salarial del personal docente en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) ha saltado por los aires a las pocas horas de hacerse público. Lo que las patronales de la educación concertada en Baleares han presentado como una entente histórica para "dignificar al sector" se ha topado de frente con la denuncia de los sindicatos mayoritarios del colectivo, que califican el documento de "aberración" y "puro papel mojado falto de toda validez legal".

La firma pretendía poner fin a meses de tensión en las islas, según los agentes sociales mencionados. Cabe recordar que el pasado 20 de julio, estos mismos, las patronales ECIB, CECEIB y FEIPIMEB, acompañadas por las organizaciones USO y FSIE, dijeron que habían "plantado" a la Mesa Sectorial convocada por la Conselleria de Educación y Universidades. Aquella protesta, escenificada a las puertas del departamento que dirige Antoni Vera, denunciaba la "imposición unilateral" de normativas sobre comedores y ratios que -según dijeron- amenazaban con forzar el cierre "de más de 400 escoletes" por falta de viabilidad económica. Aunque el conseller Vera salió al paso garantizando que el Govern asumiría cualquier incremento de costes e instando al sector a ceder para sellar la paz social antes de septiembre, el desenlace de las negociaciones ha abierto una brecha aún mayor.

Un pacto "sin representación"

El punto de discordia no radica solo en las cifras, sino en la legitimidad de quienes han estampado su firma. Las centrales mayoritarias en las escoletes no integradas en centros concertados, CCOO, UGT y STEI, sostienen que el pacto carece de eficacia jurídica al haber sido suscrito por sindicatos que no ostentan la representación de las trabajadoras de este tramo formativo.

Desde CCOO, la portavoz Pepa Ramis se ha mostrado tajante ante este diario al deslegitimar el movimiento de la patronal y desmontar la validez del acuerdo. "Es un paripé. Los agentes sociales que dicen haber acordado la equiparación del 0-3 no concertado no son los que representan al sector", ha denunciado con rotundidad la representante sindical.

Ramis aclara que la representatividad legal en el ámbito de la Educación Infantil no integrada está en manos de CCOO, UGT y STEI. "USO y FSIE no tienen representatividad en este sector; no lo decimos nosotros, lo certifica la Dirección General de Trabajo", enfatiza la portavoz para dejar en evidencia que las organizaciones firmantes carecen de competencias para negociar el convenio autonómico que rige a las educadoras.

Dudas ante el inicio del curso escolar

Por todo ello, tacha el anuncio patronal de simple escenografía para salir del paso tras el boicot a la Conselleria. "Que las patronales hayan llegado a un acuerdo con dos sindicatos que no representan al sector es una auténtica aberración. Es puro paripé y no se puede llegar a aplicar", concluye Ramis, advirtiendo de que el conflicto laboral dista mucho de estar resuelto.

Con las espadas en alto entre los propios representantes de los trabajadores y las patronales presumiendo de un pacto en vía muerta, el inicio del curso escolar en el ciclo 0-3 vuelve a quedar bajo una sombra de incertidumbre jurídica y laboral en el archipiélago.