Las motos y bicicletas podrán circular sin prohibiciones por las zonas restringidas el día del eclipse en Mallorca

Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas podrán circular sin prohibiciones por las zonas donde habrá restricciones de tráfico el día del eclipse total de sol en Mallorca. Las limitaciones de acceso se concentrarán en la Serra de Tramuntana, donde habrá controles de entrada en la Ma-10 (de Andratx a Pollença), en carreteras que conducen a miradores, calas y otros de los mejores lugares para seguir el fenómeno astronómico el 12 de agosto como Sant Elm, Playa de Palma, el Santuari de Cura, Sant Salvador o el faro de ses Salines.

Gafas homologadas eclipse

Sobre la protección ocular y pautas de prevención se realiza un llamamiento masivo sobre el uso exclusivo de gafas homologadas (normativa ISO 12312-2, como las que está distribuyendo DIARIO de MALLORCA) para evitar daños irreversibles.

Excepción al dispositivo de seguridad en la isla

Los vehículos de dos ruedas serán la gran excepción al dispositivo especial de movilidad. Mientras los coches deberán justificar el motivo de su desplazamiento para atravesar los controles, las motos, ciclomotores y bicicletas podrán acceder libremente, sin necesidad de presentar ninguna acreditación.

Cómo acceden los residentes

Los residentes en las zonas afectadas sí podrán acceder con su vehículo, aunque deberán acreditar que viven allí mediante el DNI o el certificado de residente. Quienes dispongan de una segunda vivienda en las zonas afectadas también podrán superar los controles siempre que presenten documentación que acredite la propiedad, como la copia de la escritura del inmueble, un recibo de suministros o incluso el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a nombre de las personas que quieran acceder.

Así entran los trabajadores de las zonas con prohibiciones

Estas aclaraciones figuran en el apartado de preguntas frecuentes publicado por el Govern para resolver las dudas más habituales sobre el operativo especial previsto para el eclipse. La información también concreta que podrán acceder los trabajadores de los hoteles, restaurantes y otros establecimientos ubicados en las zonas restringidas, siempre que acrediten su relación laboral mediante un contrato, un certificado de la empresa o una nómina.

Clientes con reserva en hoteles y restaurantes

Asimismo, tendrán permitido el acceso los clientes con reserva en hoteles o alojamientos turísticos situados dentro de las áreas afectadas. Los vehículos no pueden quedar aparcados durante la estancia y recomiendan que los establecimientos ofrezcan un transporte alternativo al vehículo privado del cliente.

En el caso de los restaurantes, los clientes solo podrán acceder con su vehículo cuando el establecimiento disponga de aparcamiento y pueda acreditar tanto la reserva como la plaza de estacionamiento. Si el local no cuenta con parking, el Govern recomienda el mismo sistema de llegada que los clientes en los hoteles.

Vehículos de emergencia y transporte sanitario

También estarán autorizados los vehículos de emergencias, transporte sanitario, servicios públicos esenciales, taxis, VTC, autobuses del TIB y el transporte discrecional con reserva que traslade pasajeros a establecimientos abiertos al público, aunque estos últimos no podrán permanecer estacionados durante la estancia de los clientes. Por el contrario, los vehículos de reparto deberán adelantar los suministros antes del inicio de las restricciones.

Con carácter general, las restricciones estarán activas entre las 15.00 y las 21.00 horas del 12 de agosto, si bien podrán adelantarse en función de la ocupación de los aparcamientos o de la evolución del tráfico. La salida de las zonas afectadas sí estará permitida en todo momento.