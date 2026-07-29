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Jaime Martínez sobre la manifestación del 26J: "Me queda un poco lejos"

"No voy a echar más leña al fuego", subraya el alcalde de Palma

Jaime Martínez, alcalde de Palma

Jaime Martínez, alcalde de Palma / Cort

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EFE

 El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado este miércoles que no va a echar "más leña al fuego" tras la manifestación contra la masificación turística del pasado domingo que acabó con cargas policiales, si bien ha señalado a la izquierda como responsable del aumento de plazas en el archipiélago.

Lo ha expresado este miércoles en una rueda de prensa, donde ha asegurado que al PP de Palma le viene "un poco lejos", puesto que cuando el alcalde fue conseller de Turismo durante el gobierno de José Ramon Bauzá ya llevó a cabo políticas de contención, como la prohibición del uso de casas plurifamiliares para usos vacacionales.

"Lo que sí que haré es no poner más leña al fuego porque creo que ni es bueno, ni es constructivo para nadie", ha subrayado.

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Martínez también ha insistido en que han sido las políticas de izquierdas "de las últimas legislaturas" las que han llevado al debate sobre la masificación y ha señalado directamente al candidato del PSOE de Palma, Iago Negueruela, puesto que cuando fue conseller de Turismo del Govern aprobó más de 100.000 plazas.

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