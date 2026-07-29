Gori Estarellas, exalcalde del PSOE en Llucmajor, pide la dimisión del Delegado del Gobierno: "Vete ya"

El exalcalde del PSOE en Llucmajor Gori Estarellas ha reclamado públicamente, a través de redes sociales, la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras las críticas por la actuación policial al término de la manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado domingo.

Estarellas, cabeza de lista del PSIB en Valldemossa en las elecciones municipales de 2023 y actual regidor no adscrito, publicó este martes un escueto pero contundente mensaje en su perfil de Facebook: "Vete ya, Delegado. Dimisión Alfonso Rodríguez!!!!". Su pronunciamiento coincidió con la concentración de centenares de personas ante la Delegación del Gobierno en Palma para exigir la salida de Rodríguez tras las cargas policiales del pasado domingo.

La publicación llega apenas un día después de que el propio delegado del Gobierno descartara abandonar el cargo y asegurara que las cargas policiales fueron una decisión adoptada por el operativo de la Policía Nacional. Rodríguez sostuvo que "no es este delegado del Gobierno quien decide que haya una carga o no" y admitió que algunas actuaciones le parecían "desproporcionadas" y con un uso "innecesario" de la fuerza.

Según explican desde el PSOE, Estarellas ya no es regidor ni tampoco militante, si bien existe un malestar interno dentro del PSOE que, según distintas fuentes municipales socialistas, se ha extendido durante los últimos días entre numerosos militantes y cargos del partido, especialmente después de la difusión de las imágenes de las intervenciones policiales contra manifestantes al finalizar la protesta.

Ese descontento no se ha traducido, por el momento, en una posición pública de la dirección socialista. El PSIB condenó este lunes las cargas policiales y reclamó una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque evitó solicitar la dimisión del delegado del Gobierno, una prudencia que no comparten algunos militantes y dirigentes históricos del partido.

La presión sobre el delegado del Gobierno se produce mientras continúan las investigaciones internas abiertas para esclarecer la actuación policial del domingo. El propio Rodríguez anunció que había solicitado informes "con el mayor rigor y a la mayor brevedad" para determinar si existieron responsabilidades disciplinarias y reiteró que, si se confirman actuaciones improcedentes por parte de algunos agentes, se adoptarán las medidas que correspondan.