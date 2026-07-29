Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas

Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor del verano. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que esta vez las islas no se encuentran entre las zonas más afectadas, las temperaturas comenzarán a subir a partir del jueves y podrían acercarse a los 40 grados en el interior durante el fin de semana. Mientras tanto, Palma y las zonas costeras afrontarán jornadas de intenso bochorno y noches tropicales.

La subida no llegará de golpe. Los termómetros avanzarán de forma progresiva durante los próximos días, con diferencias importantes entre el litoral y las localidades alejadas del mar. Las zonas interiores serán, una vez más, las que soportarán las temperaturas más elevadas.

El primer aviso llega el jueves

El cambio empezará a ser evidente el jueves 30 de julio, cuando los avisos por temperaturas elevadas afectarán al interior, norte y nordeste de Mallorca. En estas áreas se podrían alcanzar unos 37 grados a la sombra, con cielos prácticamente despejados y viento flojo del este y sureste.

La brisa marítima ayudará a contener parcialmente los termómetros junto a la costa, pero no eliminará la sensación de bochorno. En las localidades interiores, por el contrario, la influencia del mar será menor y el calor se acumulará con mayor facilidad durante las horas centrales del día.

El viernes, coincidiendo con el final de julio, se espera un nuevo ascenso. Las máximas previstas para el conjunto de Mallorca se moverán entre los 31 y los 38 grados, aunque la evolución de los modelos podría obligar a ampliar los avisos a otras comarcas de la isla.

El interior podría acercarse a los 39 grados

La escalada continuará durante el sábado. Los modelos manejados por la Aemet sitúan las máximas entre los 32 y los 39 grados, con los valores más elevados nuevamente concentrados en el centro de Mallorca. Municipios del Pla, el Raiguer y otras áreas interiores podrían vivir una de las jornadas más duras de la semana.

El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, por lo que la elevada insolación favorecerá que el ambiente se recaliente rápidamente desde media mañana. Las actividades deportivas, los trabajos físicos al aire libre y los desplazamientos durante las horas de mayor exposición exigirán especial precaución.

Domingo y lunes, los días bajo vigilancia

La principal incógnita se concentra en el domingo 2 y el lunes 3 de agosto. Aunque con incertidumbre, las previsiones de la Aemet apuntan a que estos días podrían marcar el pico del episodio en Mallorca y no se descarta que alguna estación del interior vuelva a registrar máximas cercanas a los 40 grados.

La cifra todavía debe tomarse con prudencia. Las previsiones a varios días pueden cambiar y pequeñas variaciones en el viento, la nubosidad o la entrada de brisas modifican significativamente las temperaturas en una isla. La Aemet recuerda que las predicciones municipales representan la evolución más probable y pueden diferir de las previsiones elaboradas directamente por sus especialistas.

Palma tendrá menos grados, pero más bochorno

En Palma, las máximas previstas son algo más moderadas que en el interior. Se espera que el mercurio se mueva entre los 32 y los 34 grados hasta comienzos de la próxima semana. Sin embargo, las mínimas nocturnas permanecerán generalmente entre los 22 y los 25 grados.

La humedad será otro factor determinante. Aunque los termómetros no alcancen los registros de municipios como Inca, Sineu, Petra o Porreres, la combinación de temperaturas altas y humedad puede elevar la sensación de bochorno.

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Las noches serán tropicales en buena parte del área metropolitana, ya que los termómetros no bajarán de los 20 grados.