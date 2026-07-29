Ben Amics valora como un "fracaso" la celebración del Orgullo organizada por Cort y exige que se abandone dicho modelo

Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma se han reunido este miércoles para evaluar la celebración del Orgullo organizado por el Consistorio. Según explica la entidad en un comunicado, la gestión municipal ha supuesto un "fracaso" y exigen "un cambio de rumbo".

La asociación LGTBIQ+ justifica que "la pérdida de participación, la desaparición de buena parte de la programación comunitaria y el evidente malestar generado entre entidades y ciudadanía evidencian que el modelo impulsado este año ha fracasado". Como consecuencia, exponen que el resultado concluyó con el impedimiento de poder realizar muchas de las celebraciones populares como el aniversario del Flexas, els sopars de brunzzit, o la batalla de Canamunt i Canavall de Orgull Llonguet.

Asimismo, atacan a Cort, justificando que "Palma no puede permitirse volver a afrontar una de sus principales celebraciones sociales desde la improvisación, la descoordinación y la falta de diálogo con quienes llevan décadas haciéndola posible".

Por otra parte, la agrupación ha trasladado al principal organismo municipal su deseo de que se establezcan "políticas municipales LGTBI+ claras, estables y con recursos suficientes", que se recupere el programa 'PalmaEduca', que se habiliten plazos administrativos "dignos" que permitan planificar la verbena y el conjunto de actividades con meses de antelación y la implicación "real" de los departamentos municipales competentes en comunicación, logística y coordinación para garantizar una organización profesional.

Finalmente, la entidad que lleva organizando el Orgullo de Palma desde hace más de veinte años ha exigido al alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, que el Ayuntamiento abandone definitivamente el controversial modelo y que empiece a trabajar en el Orgullo 2027.