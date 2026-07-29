Ayudas a la contratación en Baleares: quién puede solicitar hasta 35.600 euros del SOIB

El Govern ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la contratación indefinida de personas cualificadas desempleadas en el sector privado. El programa, gestionado por el SOIB y dotado con 1,1 millones de euros, permitirá subvencionar durante el primer año los costes salariales y las cotizaciones sociales de los trabajadores contratados, además de parte de los gastos de gestoría.

La iniciativa, denominada 'SOIB Oportunidades de empleo para personas cualificadas en el sector privado 2026-2027', está dirigida a autónomos y pequeñas empresas con un máximo de nueve trabajadores que incorporen a personas desempleadas mediante contratos indefinidos y a jornada completa.

Nuevos colectivos prioritarios

La principal novedad de esta segunda convocatoria es la ampliación de los perfiles a los que va dirigida. Si en la edición anterior las ayudas estaban enfocadas únicamente a jóvenes, ahora también podrán beneficiarse los mayores de 45 años y las mujeres de entre 30 y 45 años.

Según la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, el objetivo es facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral en empleos acordes con su formación, favorecer el regreso al trabajo de mujeres que buscan reincorporarse al mercado laboral y ofrecer nuevas oportunidades a profesionales sénior poniendo en valor su experiencia. En todos los casos, las funciones desempeñadas deberán estar relacionadas con la titulación de la persona contratada.

Cuantía de las ayudas

La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 1.100.000 euros. Cada beneficiario podrá recibir hasta 35.000 euros para sufragar los costes salariales y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social durante el primer año del contrato, además de 600 euros para cubrir los gastos de gestoría derivados de la contratación.

Quién puede solicitar las subvenciones

Podrán acceder a estas ayudas los autónomos y empresas privadas con ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Baleares y cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, deberán contar con al menos un centro de trabajo y domicilio fiscal en las islas, haber ejercido su actividad durante los dos años anteriores a la solicitud —salvo los periodos de cese por maternidad en el caso de las autónomas—, tener una plantilla máxima de nueve trabajadores y encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Contratos indefinidos

Las subvenciones están destinadas exclusivamente a financiar la contratación de personas cualificadas que se encuentren en situación de desempleo mediante contratos indefinidos y a jornada completa, con el objetivo de favorecer la estabilidad laboral y facilitar la incorporación de perfiles especializados al tejido empresarial de Baleares.