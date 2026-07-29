Los abogados piden que se prohíba a los policías locales de Baleares que usen las pistolas táser

Los abogados de Baleares, a través de la comisión de Derechos Humanos, exigen que se prohíba a las policías locales de las islas el uso de los dispositivos electrónicos de control, como las denominadas pistolas táser, por el peligro que representa un uso indebido de este tipo de armas.

En un comunicado realizado por la Comisión se detalla que desde el año 2018 han muertos ocho personas en España por recibir una descarga de dicha pistola eléctrica. Una de estas muertes se produjo en Palma y el disparo lo efectuó, en este caso, un policía nacional contra un hombre que se encontraba en el interior de su casa en un estado muy alterado. Este hombre falleció por la descarga eléctrica.

Una reciente ley del Govern, aprobada el pasado mes de junio, sobre las medidas urgentes para acelerar los proyectos estratégicos que contribuyen a la transformación económica de Baleares, también incluía la aprobación de un reglamento sobre la coordinación de las policías locales de las islas. En este reglamento se autorizaba a que los ayuntamientos pudieran dotar a sus policías con dispositivos electrónicos, es decir, de pistolas táser.

Los abogados advierten que los propios fabricantes de este armamento electrónico alertan del riesgo de muerte, o lesión grave, que existe si se utiliza esta pistola. En concreto, se señala que puede ser peligroso si se dispara sobre personas que sufren un delirio, una agitación, un agotamiento, una intoxicación por drogas o incluso un sobreesfuerzo físico. Sin embargo, según denuncian los abogados, estas indicaciones no han sido incluidas en el protocolo policial y se teme que, a partir de este reglamento aprobado por el Govern, sea habitual el uso de este armamento eléctrico.

El comunicado recuerda también que el propio comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ya en el año 2009, recomendaba a España que no se utilizaran las pistolas taser. Se consideraba que este tipo de armas, por su propia naturaleza, se prestaba a un mal uso y se pedía que no se utilizaran nunca contra colectivos vulnerables, pero sobre todo contra personas que estuvieran drogadas o sufrieran una alteración mental.

Ante estas circunstancias, los abogados de Baleares instan al Govern a que elimine el nuevo reglamento sobre la coordinación de los policías locales. Y mientras que no se derogue, se exige el desarrollo de un reglamento específico sobre el uso de estas pistolas que realizan descargas eléctricas.

El comité de Derechos Humanos reclama que se amplíe en el reglamento la relación de colectivos vulnerables para ajustarla a las recomendaciones de los propios fabricantes de estas pistolas. Y que también se incluya las disposiciones necesarias para formar a los policías sobre el uso adecuado de este armamento, a la vez que se denuncie, investigue y enjuicie cualquier uso indebido de este equipo de defensa.