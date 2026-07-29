El abogado mallorquín Jaime Campaner defenderá a Begoña Gómez

El prestigioso abogado penalista mallorquín Jaime Campaner se ha personado este mediodía como letrado defensor de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Campaner, que también es profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha asumido hoy mismo la defensa de Begoña Gómez de cara al juicio con jurado popular al que tendrá que enfrentarse por presunta malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La mujer de Pedro Sánchez hasta ahora estaba siendo representada por el abogado Antonio Camacho, exministro socialista.

Jaime Campaner será el encargado de redactar el escrito de defensa de Begoña Gómez. A partir de hoy, tiene cinco días hábiles para presentar el documento planteando su tesis defensiva en el que pedirá la libre absolución de la esposa del presidente del Gobierno.

El letrado mallorquín, con una amplia proyección profesional, tiene una gran experiencia en jurados populares. El famoso abogado también defiende a la mano derecha de la presidenta del Govern balear Marga Prohens (PP), Alejandro Jurado, investigado en el caso Chófer; al magnate inmobiliario alemán Matthias Kühn, marido de la famosa vedette Norma Duval; al Barça; a uno de los hijos del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol; así como ha asistido también a la exprimera dama de Perú, a jugadores de fútbol de la Premier y La Liga, a Djs mundialmente famosos, al hacker acusado por Estados Unidos del mayor ciberataque de la historia (70 millones de dólares de fraude), al abogado del exdictador iraquí Sadam Hussein y ha intervenido en mediáticos casos como Tándem o Nóos y en asuntos del IBEX, entre otros.

Jaime Campaner es profesor titular del área de Derecho Procesal de la UIB desde 2024 y en abril de ese año ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, convirtiéndose en uno de los académicos más jóvenes de la institución a nivel nacional.

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Se licenció en Derecho en 2007 en la UIB y obtuvo el premio extraordinario (número 1 de su promoción). Es máster en derecho penal económico internacional por la Universidad de Granada y doctor en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid (sobresaliente cum laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado). Ha realizado estancias de investigación en Reino Unido, Italia y Alemania. También ha dado conferencias en muchos países y ha publicado multitud de artículos en revistas especializadas.