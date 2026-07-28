Vidal lleva al Congreso las cargas policiales del 26-J y reclama la comparecencia de Marlaska y del delegado del Gobierno "si no ha dimitido"

El diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, ha registrado este martes dos iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno de España por la actuación de la Policía Nacional tras la manifestación contra la masificación turística del pasado 26 de julio en Palma. En concreto, ha presentado, junto a ERC, una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo central y ha solicitado, además, las comparecencias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, este último "si no ha dimitido", para que den explicaciones sobre el dispositivo policial.

La iniciativa llega después de los incidentes registrados al término de la protesta, que se saldaron con cinco personas heridas —entre ellas el fotoperiodista Xavi Hurtado— y un manifestante detenido. Vidal asegura que fue testigo directo de lo ocurrido y que permaneció en la zona hasta pasada la una de la madrugada acompañando a las personas heridas junto a otros activistas y al candidato de MÉS per Palma, David Pujol.

En las preguntas registradas en el Congreso, el diputado reclama al Ejecutivo que aclare quién ordenó cerrar el acceso a Ses Voltes, quién tomó la decisión de realizar las cargas policiales, cuántos agentes participaron en el operativo, qué instrucciones recibieron y si la actuación respetó los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima intervención que deben regir cualquier actuación policial durante el ejercicio del derecho de manifestación. También pregunta si se ha abierto algún expediente disciplinario por un posible uso desproporcionado de la fuerza y cuándo estará disponible el informe anunciado por la Delegación del Gobierno.

Asimismo, Vidal quiere saber por qué el mando policial se negó a hablar con él durante los incidentes, pese a que, según sostiene, solicitó en repetidas ocasiones conocer qué estaba ocurriendo con el objetivo de contribuir a rebajar la tensión.

Iniciativa parlamentaria

La iniciativa parlamentaria también pregunta expresamente si el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, asume alguna responsabilidad política por los hechos y si tiene intención de presentar su dimisión.

Además de las preguntas escritas, MÉS ha solicitado la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska en la Comisión de Insularidad del Congreso para que explique el "operativo represivo" desplegado durante la manifestación, una actuación que, según el escrito registrado, dejó un saldo de cinco personas heridas.

De forma paralela, ERC y Sumar han registrado otra solicitud para que comparezca en la misma comisión el delegado del Gobierno en Baleares, con el objetivo de que informe sobre "las cargas policiales y la violencia ejercida por la Policía Nacional" durante la manifestación y sobre las órdenes que dieron lugar a esa actuación.

"Viví estos hechos en primera persona. Vi personas heridas, intenté sin éxito hablar con el responsable del operativo policial y acompañé a las víctimas hasta bien entrada la madrugada. Lo que pasó es incompatible con una actuación policial propia de un Estado democrático", ha afirmado Vidal.

El diputado de MÉS ha sostenido además que "el Estado no puede responder con violencia a una movilización ciudadana que defendía el derecho a la vivienda, el territorio y un futuro digno para Baleares", y ha asegurado que continuará impulsando iniciativas parlamentarias para que "se asuman responsabilidades políticas y se aclaren todas las decisiones que desembocaron en un operativo desproporcionado e injustificable".