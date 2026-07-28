Una veintena de heridos en el 26J plantean una denuncia colectiva por las cargas policiales

Más de 20 personas heridas durante las cargas efectuadas por la Policía Nacional al final de la manifestación del 26J estudian presentar una denuncia colectiva contra la actuación policial. Según ha anunciado Jaume Pujol, portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida', durante la protesta contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, la plataforma podría emprender acciones legales al considerar que tanto el operativo como la actitud de los agentes fue "desproporcionada" y no respondió "a ninguna provocación".

Pese a que solo ocho personas fueron atendidas 'in situ' por los servicios de emergencias desplegados en el Parc de la Mar, Pujol ha elevado hasta más de una veintena los heridos en la manifestación, algunos de ellos todavía hospitalizados. Según ha detallado el portavoz de la plataforma, los heridos cuentan con partes de lesiones emitidos el mismo domingo por la noche o durante el día de ayer.

"Muchas de las personas heridas tienen heridas en la cabeza. Queremos recordar que no se pueden tirar porrazos de arriba hacia abajo, por lo que no debería de haber heridas en la cabeza ni gente con la cabeza abierta", ha denunciado Pujol.

El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida' ha vuelto a reclamar la dimisión del delegado del Gobierno, así como la de los principales mandos policiales de Baleares: "Creemos que es una vergüenza y pedimos responsabilidades políticas empezando por la dimisión de Alfonso Rodríguez, el jefe de la Policía Nacional y el jefe del operativo policial".