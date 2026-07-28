La ruta migratoria entre Argelia y Baleares se consolida con más de 11.000 llegadas en un año y medio

El Govern balear sostiene que la inmigración irregular hacia Baleares ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en una realidad estructural. El Ejecutivo autonómico ha asegurado este martes que entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026 han llegado al archipiélago 11.055 personas a bordo de 606 pateras, unos datos que, a su juicio, evidencian la consolidación de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares y obligan al Estado a adoptar una respuesta específica para el archipiélago.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, han comparecido para exponer la evolución del fenómeno migratorio y reclamar al Gobierno central más información, financiación y coordinación institucional. El Govern justifica incluso con esta falta de información su decisión de no asistir a la última Conferencia Sectorial de Inmigración.

Las conselleras Antònia Maria Estarellas y Sandra Fernández, esta mañana durante la rueda de prensa. / CAIB

Estarellas ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que todavía no haya facilitado el informe sobre la situación migratoria actual ni la planificación prevista para los próximos meses, pese a las reiteradas peticiones formuladas por Baleares. "La transparencia también es una expresión de la lealtad institucional", ha afirmado.

Más de 3.700 personas llegadas este año

Las cifras aportadas por el Govern reflejan que solo en lo que va de 2026, cuando aún no ha terminado el mes de julio, han llegado 3.734 personas en 205 embarcaciones, una cifra que mantiene la presión migratoria sobre el archipiélago.

La vicepresidenta ha recordado que hace apenas una década las llegadas se limitaban a "una treintena de embarcaciones al año", mientras que ahora se contabilizan "centenares de pateras y miles de personas" anualmente.

El Govern enmarca esta evolución dentro del cambio de las rutas migratorias en el Mediterráneo identificado por Frontex. Según ha explicado Estarellas, mientras las entradas irregulares al conjunto de la Unión Europea disminuyen durante el primer semestre de 2026 y la ruta canaria registra un descenso superior al 67 %, la ruta del Mediterráneo occidental continúa creciendo, con un incremento del 17 %.

Formentera concentra casi la mitad de las llegadas

Uno de los aspectos que más preocupa al Ejecutivo autonómico es la distribución territorial del fenómeno. Formentera se ha convertido en el principal punto de entrada de pateras, con 1.857 personas llegadas este año en 118 embarcaciones, prácticamente la mitad de todos los inmigrantes que han alcanzado Baleares en 2026.

En Mallorca han llegado 519 personas en 29 pateras, a las que el Govern suma otras 1.175 desembarcadas en Cabrera, mientras que Ibiza ha registrado 183 inmigrantes en diez embarcaciones.

Estarellas ha advertido de que una isla con poco más de 12.000 habitantes "no puede asumir por sí sola una presión migratoria de esta magnitud" y ha reclamado que el Estado tenga en cuenta no solo el número total de llegadas, sino también el impacto que estas generan sobre cada territorio. En este sentido, ha asegurado que Formentera se ha convertido en "una de las primeras líneas de la frontera exterior de la Unión Europea".

Siete cadáveres recuperados en una semana

La vicepresidenta también ha querido poner el acento en la dimensión humanitaria del fenómeno. Ha recordado que durante la última semana se han recuperado siete cuerpos sin vida en las costas de Baleares, cuatro de ellos localizados conjuntamente frente a Portocolom.

Según Estarellas, estos fallecimientos reflejan "la cara más dura de la inmigración irregular" y evidencian la necesidad de combinar la atención humanitaria a quienes arriesgan su vida para alcanzar Europa con una actuación contundente contra las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Asimismo, ha insistido en que el control de las fronteras exteriores, la política migratoria y la activación de mecanismos europeos como Frontex son competencias exclusivas del Estado. Ha apuntado, además, que la presidenta Marga Prohens trasladó esta reivindicación tanto al presidente del Gobierno como al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante una reunión celebrada hace unos meses en Bruselas.

La tutela de menores alcanza un máximo histórico

La otra gran preocupación del Govern es la situación de los menores migrantes no acompañados. Sandra Fernández ha explicado que los consells insulares tutelan actualmente a 880 menores, la cifra más elevada desde que existen registros.

La evolución, según los datos facilitados por la consellera, ha sido muy rápida: de 306 menores acogidos en julio de 2024 se pasó a 600 un año después y ahora la cifra asciende hasta los 880.

Fernández ha asegurado que la red de protección de menores vive "el momento de mayor presión de su historia" y ha advertido de que el esfuerzo económico asumido por las instituciones baleares no está siendo compensado por el Estado.

Los consells asumirán hasta 38 millones de gasto

Según las estimaciones del Govern, los consells insulares destinarán este año entre 36 y 38 millones de euros a la atención de menores migrantes no acompañados. Frente a ese coste, la aportación extraordinaria del Estado correspondiente a 2025 ascendió a 7,78 millones de euros, poco más de una quinta parte del gasto previsto. Además, el Ejecutivo autonómico asegura que, por el momento, el Gobierno central solo ha comprometido dos millones de euros para 2026.

La consellera también ha criticado que el Ministerio de Juventud e Infancia continúe proponiendo nuevos traslados de menores hacia Baleares. Según ha explicado, el Govern mantiene su oposición al traslado definitivo de un menor procedente de Canarias y ha presentado alegaciones contra otras tres propuestas de reubicación desde Melilla, al considerar que el sistema de protección balear ya se encuentra completamente tensionado y que, además, los tres jóvenes están próximos a alcanzar la mayoría de edad.

El Govern ha concluido reclamando al Estado que asuma plenamente sus competencias en materia migratoria y adopte una respuesta "sostenida, coordinada y adaptada" a una realidad que, según defiende el Ejecutivo autonómico, ha cambiado profundamente en los últimos años y ha convertido la ruta entre Argelia y Baleares en un fenómeno permanente.