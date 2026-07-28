Prohens destaca "la cara más solidaria" de Baleares en la recepción de los niños saharauis en el Consolat de Mar

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este martes en el Consolat de Mar a los niños y niñas saharauis que están pasando el verano en Baleares gracias al programa 'Vacances en Pau 2026', en un acto en el que ha destacado la solidaridad de las familias de acogida y ha reafirmado el compromiso de las instituciones autonómicas con el pueblo saharaui.

Antes de comenzar el acto, Prohens ha saludado a varios de los menores, interesándose por cómo estaban y conversando con ellos en un ambiente distendido. "¿Cómo estáis?", les ha preguntado antes de dirigirse a los asistentes.

Durante su intervención, la presidenta ha dado la bienvenida a los menores y les ha animado a disfrutar de su estancia en las islas. "Deseo que encontréis en Baleares un lugar donde disfrutar, hacer amigos y vivir un verano lleno de experiencias que recordaréis siempre", ha afirmado.

Prohens ha dedicado buena parte de su discurso a agradecer la implicación de las familias de acogida, a las que ha calificado como el pilar fundamental del programa. "Sin vosotros este proyecto no sería posible", ha señalado, al tiempo que ha destacado que las familias "abren las puertas de su casa con ilusión, generosidad y cariño" y que durante estas semanas consideran a los menores "un hijo más".

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto de autoridades, posando con los niños saharauis en el Consolat de Mar / CAIB

La presidenta también ha puesto en valor la atención sanitaria que reciben los niños durante su estancia, con revisiones pediátricas, oftalmológicas y odontológicas, además de las actividades de ocio programadas durante el verano. Asimismo, ha reiterado el compromiso del Govern con una "solución justa" para el pueblo saharaui y ha asegurado que Baleares seguirá apoyando este tipo de iniciativas solidarias.

Un gesto de acogida y solidaridad

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares, Catalina Rosselló, ha subrayado que el programa representa "un gesto de acogida y solidaridad" que permite a los menores acceder a revisiones médicas, nuevas experiencias y recuerdos que les acompañarán toda la vida.

Rosselló también ha agradecido el respaldo institucional del Govern, que, según ha explicado, va más allá del programa 'Vacances en Pau' mediante proyectos de salud comunitaria, formación sanitaria y envío de material médico a los campamentos de refugiados saharauis. Además, ha defendido que la recepción institucional transmite el mensaje de que las instituciones baleares continúan al lado del pueblo saharaui y seguirán defendiendo sus derechos.

Tras los discursos, dos de los menores, Salca y Hussein, han interpretado una canción ante las autoridades y los asistentes. Posteriormente, los niños han compartido un desayuno en el patio del Consolat de Mar.

El Consell abre las puertas del Palau

La jornada de los menores ha continuado en el Consell de Mallorca, donde el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, les ha dado la bienvenida. Durante la recepción, Galmés ha destacado que "Vacances en Pau es mucho más que un programa de acogida", al permitir que los niños pasen el verano en un entorno seguro, reciban atención sanitaria y convivan con familias mallorquinas.

Recepción de los niños saharauis en el Consell de Mallorca, junto al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés. / Consell de Mallorca

El Consell organizará una jornada en Marineland para los menores y sus familias de acogida. Además, la institución ha recordado que este año destina 124.000 euros a proyectos de apoyo al pueblo saharaui, de los que 19.000 euros financian el programa 'Vacances en Pau' y el resto se dirige a iniciativas sanitarias y de alimentación en los campamentos de refugiados.