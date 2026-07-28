La Policía abre una investigación para determinar si algunos agentes se excedieron en las cargas de la protesta contra la saturación turística

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar si, por un lado, hubo agentes que se excedieron durante las cargas tras la protesta contra la saturación del pasado domingo en Palma, y para identificar a manifestantes que actuaron con violencia. Los investigadores están revisando las grabaciones, tanto de particulares como las realizadas por los mismos equipos policiales, y se está tomando declaración a los agentes que participaron en el operativo.

Fuentes de la Policía Nacional indican que no se trata de una investigación especial, sino que estos informes se llevan a cabo de oficio siempre que hay alguna actuación que tiene una especial gravedad, y que sirven para evitar que posibles fallos se repitan. Las pesquisas están abiertas y pasan por una revisión detenida de las imágenes de particulares que se han difundido sobre las cargas que se produjeron tras la manifestación, así como de las grabaciones tomadas por los drones de la propia Policía, y en las que aparecen los grupos que se enfrentaron a los agentes.

Los encargados de la investigación están tomando también declaración a los policías que participaron en el operativo.

Los investigadores intentarán determinar si hubo agentes que se excedieron en el uso de la fuerza durante las cargas policiales, y al mismo tiempo identificar a los manifestantes que actuaron violentamente.

La Policía mantiene que las cargas policiales fueron consecuencia del comportamiento hostil por parte de un grupo de unas doscientas personas, que se trasladó a la avenida Antoni Maura al final de la manifestación. Según la versión policial, miembros de estos grupos arrojaron botellas y piedras contra los policías, llegaron a causar daños en los vehículos policiales y agredieron a una pareja de turistas que pasaba por allí. En el operativo resultaron heridos cinco agentes y un joven de dieciocho años fue detenido por atentado.