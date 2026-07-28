Plátanos y tijeras gigantes frente a Educación para protestar contra los recortes a los docentes: "Queremos las pagas extras íntegras ya"

Las puertas de la Conselleria de Educación y Universidades se han convertido este martes en el escenario de una colorida y llamativa protesta organizada por el sindicato docente ANPE. Ataviados con plátanos hinchables de gran tamaño y tijeras gigantes, alrededor de un centenar de asistentes —entre los que se encontraban docentes, acompañados por sus familias— se han movilizado para reclamar el pago íntegro de las pagas extraordinarias y la implantación de un plus de difícil cobertura para los profesores de Mallorca.

La jornada de protesta, que se ha replicado con concentraciones simultáneas frente a las delegaciones territoriales de Menorca y Pitiusas sumando más de 200 manifestantes en todo el archipiélago, ha transcurrido en un ambiente reivindicativo y familiar. Presidiendo la concentración, una enorme pancarta con el lema "Volem pagues extres íntegres" [queremos pagas extras íntegras] abría paso a cánticos coreados por los asistentes como "la compensación no es la solución" o "pagas extras ya, insularidad".

La escenografía de la protesta no ha sido casual. Las tijeras gigantes representaban los recortes que el colectivo docente "arrastra desde hace más de una década". Según explica el sindicato, la tijeretada en las retribuciones básicas "se aprobó de forma excepcional en 2010 a nivel estatal y, quince años después, continúa aplicándose". A este recorte se le suma la exclusión de determinados complementos autonómicos en el cálculo de las pagas dobles.

El presidente de ANPE, Víctor Villatoro, ha atendido a los medios de comunicación para detallar el impacto económico que esta situación tiene sobre los trabajadores de la enseñanza y ha señalado que "esta paga íntegra la han recortado desde 2010 y también desde la comunidad hay dos complementos autonómicos que no entran en este cálculo. Con lo cual, si sumamos los dos recortes, un profesor de las Islas Baleares deja de percibir hasta 2.300 euros al año", ha señalado Villatoro, quien ha recalcado la necesidad de corregir este agravio histórico en las retribuciones docentes.

Profesores 'ahogados'

Por otro lado, los plátanos hinchables portados por los manifestantes han servido para denunciar el encarecimiento del coste de la vida en Mallorca y la creciente dificultad para acceder a la vivienda y exigir, por ello, un plus de difícil cobertura para Mallorca como el que tienen las Islas Canarias (de ahí la fruta). Desde el sindicato advierten que "la carestía insular está imposibilitando cubrir determinadas plazas y especialidades en la isla, lo que pone en riesgo la estabilidad de las plantillas de los centros educativos".

ANPE sostiene que las medidas aplicadas hasta el momento han quedado "obsoletas" ante la realidad socioeconómica actual. "Los acuerdos que ha habido hasta ahora han supuesto una mejora, pero el profesorado de Mallorca nos dice que es insuficiente. Pedimos un plus de difícil cobertura para los 11.200 docentes de la isla", ha argumentado Villatoro. Respecto a la cuantía de este complemento, el representante sindical ha matizado que es un aspecto abierto a la negociación: "Entendemos que un plus en Ibiza y Formentera sea más alto, pero en Mallorca tendríamos que pactar cuál sería la fórmula y la cuantía adecuada para hacer un efecto compensatorio".

Esta movilización de ANPE busca presionar al Govern en un momento clave. Aprovechando el anuncio reciente del conseller de Educación sobre la negociación de un nuevo Acuerdo autonómico, el sindicato exige que ambas reivindicaciones se incluyan de forma prioritaria en el calendario del pacto.

Aunque ANPE ya planteó formalmente estas exigencias en las mesas sectoriales de hace unos meses, la movilización a pie de calle busca dejar clara la firmeza del colectivo. El sindicato exige "una solución negociada que restituya los derechos recortados desde 2010, compense el sobrecoste de la insularidad y garantice que dar clase en Mallorca siga siendo viable para los profesionales de la educación".