Pasajeros de un ferry Palma-Valencia denuncian haber viajado 8 horas con altas temperaturas y sin ninguna solución por parte de la compañía: "La tripulación desapareció y no nos ofrecieron ni agua"
El termómetro situado en la cafetería de la embarcación marcaba 33 grados y un 71% de humedad en el ambiente
La empresa de transportes marítimos todavía no ha respondido a las hojas de reclamaciones ni ha propuesto ninguna solución
Los pasajeros del Ferry 'Ciutat de Sóller' de la compañía Trasmed que viajaban el pasado viernes en dirección a Valencia desde el Puerto de Palma denuncian haber vivido una situación asfixiante por las altas temperaturas dentro de la embarcación y la nula asistencia de los trabajadores de la empresa naviera.
Mariano, uno de los pasajeros, explica que en el momento en el que subió al barco tanto él como su familia se dieron cuenta que los aires acondicionados no funcionaban y que en la recepción se excusaron admitiendo que había un problema, pero que "a lo mejor se podría solventar durante el transcurso del viaje".
Tal y como cuenta Mariano, durante las 8 horas que duró el viaje el termómetro situado en la cafetería marcaba 33 grados y un 71% de humedad en el ambiente. Las circunstancias indignaron a los viajeros y muchos de ellos fueron en busca de los trabajadores para exigir explicaciones, sin embargo, según el hombre, la tripulación "desapareció".
"No ofrecieron agua a la gente, nos la tuvimos que comprar nosotros. Dentro del barco no se podía estar. Muchas personas viajaban en la parte exterior del barco para poder soportar el calor. En ningún momento dijeron nada por la megafonía, tampoco en Palma al ir a embarcar", comenta Mariano.
Varios camioneros que viajaron días antes en la misma nave, durante el traslado, explicaron al resto de pasajeros que esta avería no era nueva, ya que en su travesía anterior también se toparon con un desplazamiento sin refrigeramiento.
La empresa de transportes marítimos, tres días después del incidente, todavía no ha respondido a las hojas de reclamaciones ni ha propuesto ninguna solución a los usuarios que no pudieron viajar en unas condiciones idóneas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
- El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: 'No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada
- Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
- Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
- El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
- De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca
- Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
- Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer