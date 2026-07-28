El párroco Jaume Mercant defiende las protestas contra la masificación turística en Palma y carga contra la Policía: "El turismo de masas ha destruido nuestra tierra"

El sacerdote de la diócesis de Mallorca y párroco de Son Servera, Sant Llorenç y Son Carrió, Jaume Mercant, conocido por sus ideas conservadoras dentro de la Iglesia, ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que reunió este domingo a unas 75.000 personas para reclamar medidas frente a la masificación turística en la isla.

Mercant rechaza que la movilización fuera "contra los turistas", como, según afirma, han sostenido algunos medios. A su juicio, el objetivo de la protesta era “exigir políticas que frenen un modelo turístico que ha deteriorado la calidad de vida de los residentes y ha provocado un importante impacto ambiental".

El sacerdote sostiene que Mallorca ha dejado de ser "la isla de la calma" para convertirse en un destino marcado “por el turismo de masas, que ha destruido nuestra tierra". De hecho, pone como ejemplo los "espectáculos que acontecen en Magaluf cada verano". Además, denuncia que la llamada turistificación ha contribuido “al encarecimiento de la vivienda, al aumento del coste de vida y a una mayor precariedad laboral”, dificultando que muchas familias puedan acceder a un hogar.

Mercant también critica la gestión política del turismo y considera que “tanto los gobiernos de derechas como de izquierdas están condicionados por los intereses del sector hotelero”. Asimismo, critica la actuación policial al final de la manifestación, al considerar que las cargas fueron “injustificadas", puesto que la protesta era “pacífica”.

Por este motivo, el sacerdote insiste en que “es muy difícil que el turismo se racionalice”, aunque afirma que “la presión de los ciudadanos durante la protesta de ayer le muestra una luz al final del túnel”.